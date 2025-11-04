HSK kararnamesi yayınlandı! 4 Kasım Salı HSK kararları!

4 Kasım 2024 tarihli Resmî Gazete'de yer alan kararlar ve ilanlar kamuoyuyla paylaşıldı. Günün en dikkat çeken gelişmeleri arasında HSK'nın yeni atama kararnamesi yer aldı. Vatandaşlar, kararlara ilişkin tam listeye ve belgeye PDF olarak erişip inceleme fırsatına sahip olabilecek.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU (HSK) NEDİR?

Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK), Türkiye'de yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını güvence altına almak amacıyla faaliyet gösteren anayasal bir kurumdur. Kurul, hâkim ve savcıların mesleğe kabulü, atanmaları, görev yerlerinin belirlenmesi, disiplin işlemleri ve denetimleri gibi konularda yetkilidir. HSK'nın yapısı; Genel Kurul, Birinci Daire, İkinci Daire, Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu olmak üzere beş ana bölümden oluşur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ

Genel Kurul, HSK'nın en üst karar organıdır. Kurulun stratejik kararlarını alır ve yargı sisteminin işleyişine yön verir. Görevleri şunlardır:

• Başkanvekilini ve daire başkanlarını seçmek.

• Daire kararlarına yapılan itirazları inceleyip sonuçlandırmak.

• Daireler arasındaki görev uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlamak.

• Etik davranış ilkelerini belirlemek.

• Kurul üyeleri hakkındaki soruşturma ve disiplin işlemlerini yürütmek.

• Mahkemelerin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi tekliflerini karara bağlamak.

• Yargıtay ve Danıştay üyelerini seçmek.

• Genel Sekreter adaylarını belirlemek ve atanmasını sağlamak.

• Hâkim ve savcıların mesleğe kabulü, atama, nakil, disiplin ve görevden uzaklaştırma işlemleriyle ilgili yönetmelikleri çıkarmak.

• Stratejik planı onaylamak ve uygulanmasını takip etmek.

• Görev alanına giren kanun taslakları hakkında görüş bildirmek.

BİRİNCİ DAİRENİN GÖREVLERİ

Birinci Daire, hâkim ve savcıların mesleki işlemleriyle ilgilenir. Görevleri arasında şunlar yer alır:

• Hâkim ve savcıların atama, nakil ve geçici yetkilendirme işlemlerini yapmak.

• Kadro dağılımını ve müstemir yetkilerini düzenlemek.

• Eğitim programlarına katılım izinlerini değerlendirmek.

• Hâkim ve savcılar hakkındaki şikâyetleri incelemek ve gerekli işlemleri başlatmak.

• Görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini araştırmak.

• Staj mahkemelerini ve mahkemeler arası iş dağılımını belirlemek.

• Genel Kurul tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

İKİNCİ DAİRENİN GÖREVLERİ

İkinci Daire, hâkim ve savcıların mesleki performanslarını, disiplin işlemlerini ve mesleğe kabul süreçlerini yürütür:

• Hâkim ve savcıların yükselme, birinci sınıfa ayrılma ve meslekte kalma işlemlerini yapmak.

• Suç ve disiplin soruşturmalarıyla ilgili kararları almak.

• Görevden uzaklaştırma veya geçici görevlendirme kararı vermek.

• Hâkim ve savcı adaylarını mesleğe kabul etmek.

• Meslekten çekilme veya görevin sona ermesi kararlarını almak.

• Genel Kurul tarafından verilen ek görevleri yürütmek.

GENEL SEKRETERLİK VE GÖREVLERİ

Genel Sekreterlik, Kurulun idari ve mali işlerini yürütür.

Genel Sekreter, Genel Kurul'un önerdiği üç aday arasından Başkan tarafından atanır. Beş genel sekreter yardımcısı ve yeterli sayıda tetkik hâkimi bulunur.

Görevleri arasında şunlar vardır:

• Kurulun büro işlemlerini yürütmek.

• Kurulun davalarını avukatlar aracılığıyla takip etmek.

• Hâkim ve savcıların sicil ve dosyalarını tutmak.

• Arşiv hizmetlerini yürütmek.

• Mali hizmet ve strateji geliştirme faaliyetlerini sürdürmek.

• Hâkim ve savcıların izin, emeklilik ve özlük işlemlerini yapmak.

• Kurulun UYAP üzerinden yürütülen işlemlerini organize etmek.

TEFTİŞ KURULU VE GÖREVLERİ

Teftiş Kurulu, HSK adına yargı mensuplarının denetimini yapan organdır.

Teftiş Kurulu Başkanı, Başkan yardımcıları ve müfettişlerden oluşur. Müfettişler, hâkimlik ve savcılıkta en az beş yıl deneyim sahibi kişiler arasından seçilir.

Görevleri şunlardır:

• Hâkim ve savcıların görevlerini mevzuata uygun yapıp yapmadıklarını denetlemek.

• Görevleri sırasında suç veya etik ihlal olup olmadığını araştırmak.

• Uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları inceleyip çözüm önerileri geliştirmek.

• Kanunlarla veya Kurul tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

YENİ ATAMA KARARI

Resmî Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararı ile yeni hâkim ve savcı atamaları yürürlüğe girmiştir. Bu karar doğrultusunda yargı teşkilatında çeşitli illerde görev değişiklikleri yapılmıştır. Atama kararları, Türkiye genelindeki yargı birimlerinin etkinliğini artırmak ve hizmet sürekliliğini sağlamak amacıyla alınmıştır.

