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HPV aşısı ücretsiz olacak! HPV aşısı nedir? HPV aşı başvurusu nereden yapılır? BAŞVURU EKRANI!

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HPV aşısı artık ücretsiz olacak. HPV aşısı, insan papillomavirüsüne karşı koruma sağlayan bir aşıdır ve genellikle rahim ağzı kanserine neden olan virüslerin neden olduğu enfeksiyonları önlemek için kullanılır. Aşıya başvurular nereden yapılacak ve başvuru ekranı hakkında detaylar haberimizde.

Hpv aşıları, Hpv'nin neden olduğu bazı kanser türlerinin önlenmesine yardımcı olur. Aşının etkili olabilmesi için, mümkünse cinsel aktivite başlamadan önce uygulanması önerilir. İBB'nin başlattığı ücretsiz HPV aşısı için başvuru linki haberimizde yer alıyor. Başvuru formunu doldurduktan sonra tarafınıza onaylandığına dair SMS gelecektir. Peki, HPV aşısı nedir? HPV aşı başvurusu nereden yapılır? BAŞVURU EKRANI!

HPV AŞISI NEDİR?

HPV, cinsel yolla bulaşan bir virüstür ve birçok farklı türü vardır. HPV enfeksiyonları genital siğiller gibi hafif semptomlardan, rahim ağzı kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına kadar çeşitli hastalıklara neden olabilir.

HPV aşısı ücretsiz olacak! HPV aşısı nedir? HPV aşı başvurusu nereden yapılır? BAŞVURU EKRANI!

HPV AŞISI ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürlüğü, HPV Aşı Uygulaması Projesi kapsamında; İstanbul il sınırları içinde ikamet eden ve belediyeden sosyal yardım alan, 9-26 yaş arası bireyler/ ebeveynlere HPV aşısının ücretsiz olacağını duyurdu. Başvuru için linkteki formu doldurmanız gerekmektedir.

HPV aşısı ücretsiz olacak! HPV aşısı nedir? HPV aşı başvurusu nereden yapılır? BAŞVURU EKRANI!

İBB HPV AŞI BAŞVURUSU NEREREN YAPILIR?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara ücretsiz HPV aşısı uygulamasının bugün başlayacağını duyurdu. İmamoğlu, yaptığı paylaşımda, ülkede HPV kaynaklı kanser vakalarının arttığına vurgu yaparak, 9-26 yaş arası bireylerin aşı için başvuru yapabileceğini ifade etti.

"SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ, ÜCRETSİZ HPV AŞISI UYGULAMASINA BAŞLIYORUZ"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözümüzü tutuyoruz, ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

HPV AŞI BAŞVURUSU NE ZAMAN ONAYLANIR?

Başvurunuz onaylandığı taktirde uygulama öncesi tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

BAŞVURU EKRANI (LİNK)

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Aşı HPV Gündem Sağlık Yaşam Haberler

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