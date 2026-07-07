Ordu'da kardeş katliamı: 3 ölü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir şahıs, yer meselesi sebebiyle husumetli olduğu ağabeyini, yengesini ve yeğenini iş yerlerinin önünde tabanca ile vurarak öldürdü.

ARAÇLA GELDİĞİ İŞ YERİNDE ARDI ARDINA TETİĞE BASTI

Olay, ilçenin Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabeyi ve ailesinin iş yerine araçla gelen 61 yaşındaki M.G., ağabeyini, yengesini ve yeğenini tabancayla vurdu. M.G., silahlı saldırısının ardından olay yerinden kaçtı.

KURTULAN OLMADI

Saldırıda kurşunlar 66 yaşındaki ağabey Mehmet Gülen, 58 yaşındaki eşi Emine Gülen ve 39 yaşındaki oğulları Resul Gülen'e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde Resul Gülen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Emine ve Mehmet Gülen ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Öte yandan polis ekipleri, aralarında yer meselesinden husumet bulunduğu iddia edilen ve saldırıyı gerçekleştiren M.G.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı