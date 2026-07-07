Haberler

Ordu'da kardeş katliamı: 3 ölü

Ordu'da kardeş katliamı: 3 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 61 yaşındaki şahıs, yer meselesi yüzünden husumetli olduğu ğabeyini, yengesini ve yeğenini iş yerlerinin önünde tabancayla vurarak öldürdü. Silahlı saldırının ardından aracına binerek kayıplara karışan katil zanlısını yakalamak için polis, geniş çaplı çalışma başlattı.

  • Ordu'nun Fatsa ilçesinde M.G., yer meselesi nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi Mehmet Gülen, yengesi Emine Gülen ve yeğeni Resul Gülen'i tabancayla vurarak öldürdü.
  • Saldırıda Resul Gülen olay yerinde, Emine ve Mehmet Gülen ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
  • Polis, saldırgan M.G.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir şahıs, yer meselesi sebebiyle husumetli olduğu ağabeyini, yengesini ve yeğenini iş yerlerinin önünde tabanca ile vurarak öldürdü.

ARAÇLA GELDİĞİ İŞ YERİNDE ARDI ARDINA TETİĞE BASTI

Olay, ilçenin Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabeyi ve ailesinin iş yerine araçla gelen 61 yaşındaki M.G., ağabeyini, yengesini ve yeğenini tabancayla vurdu. M.G., silahlı saldırısının ardından olay yerinden kaçtı.

KURTULAN OLMADI

Saldırıda kurşunlar 66 yaşındaki ağabey Mehmet Gülen, 58 yaşındaki eşi Emine Gülen ve 39 yaşındaki oğulları Resul Gülen'e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde Resul Gülen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Emine ve Mehmet Gülen ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Öte yandan polis ekipleri, aralarında yer meselesinden husumet bulunduğu iddia edilen ve saldırıyı gerçekleştiren M.G.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler

Tarihi görüşme başladı! Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak

Soru Erdoğan'a geldi, Trump araya girip yanıt verdi: Hepsi kalkacak
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi

Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Romanya Savunma Bakanı Miruta: Türkiye ile savunma projelerimizi sürdürüyoruz, hedefimiz Romanya'da üretim

Türkiye o ülke topraklarında savunma sanayii üretimine başlayabilir
Cenk Tosun yeni takımına imzayı attı

Cenk Tosun yeni takımına imza attı! Artık Süper Lig'de değil
Tekstil işçisi Gülay cinayetinde kan donduran detay! Kayıp olarak aranıyordu

Tekstil işçisi Gülay cinayetinde kan donduran detay
İspanya’dan Ankara’ya güven mesajı: Türkiye ile adli işbirliğimiz mükemmel seviyede

İspanyol bakan Türkiye'yi övdü, kendi ülkesini eleştirdi

NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti

Japon bakan "İlk kez görüyorum" diyerek paylaştı! Bakın neye benzetti
Trump için akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak

Akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak
AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı

AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'yı istifaya çağrısı