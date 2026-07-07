Ordu'da kardeş katliamı: 3 ölü
Ordu’nun Fatsa ilçesinde 61 yaşındaki şahıs, yer meselesi yüzünden husumetli olduğu ğabeyini, yengesini ve yeğenini iş yerlerinin önünde tabancayla vurarak öldürdü. Silahlı saldırının ardından aracına binerek kayıplara karışan katil zanlısını yakalamak için polis, geniş çaplı çalışma başlattı.
- Ordu'nun Fatsa ilçesinde M.G., yer meselesi nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi Mehmet Gülen, yengesi Emine Gülen ve yeğeni Resul Gülen'i tabancayla vurarak öldürdü.
- Saldırıda Resul Gülen olay yerinde, Emine ve Mehmet Gülen ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
- Polis, saldırgan M.G.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir şahıs, yer meselesi sebebiyle husumetli olduğu ağabeyini, yengesini ve yeğenini iş yerlerinin önünde tabanca ile vurarak öldürdü.
ARAÇLA GELDİĞİ İŞ YERİNDE ARDI ARDINA TETİĞE BASTI
Olay, ilçenin Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabeyi ve ailesinin iş yerine araçla gelen 61 yaşındaki M.G., ağabeyini, yengesini ve yeğenini tabancayla vurdu. M.G., silahlı saldırısının ardından olay yerinden kaçtı.
KURTULAN OLMADI
Saldırıda kurşunlar 66 yaşındaki ağabey Mehmet Gülen, 58 yaşındaki eşi Emine Gülen ve 39 yaşındaki oğulları Resul Gülen'e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde Resul Gülen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Emine ve Mehmet Gülen ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
POLİS HER YERDE ONU ARIYOR
Öte yandan polis ekipleri, aralarında yer meselesinden husumet bulunduğu iddia edilen ve saldırıyı gerçekleştiren M.G.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.