Binlerce hukuk mezununun büyük bir heyecanla katıldığı HMGS 2025/2 sınavı 28 Eylül itibarıyla tamamlandı. Sınavın hemen ardından gözler Ösym'ye çevrildi: HMGS 2025/2: 28 Eylül HMGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı soruları, cevapları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

HMGS 2025/2: 28 EYLÜL HMGS SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI MI?

2025 yılının ikinci döneminde yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) bugün yani 28 Eylül tarihinde tamamlandı. Adaylar, sınav sonrası en çok "HMGS 2025/2 soru kitapçığı yayımlandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Her sınavda olduğu gibi bu sınavda da Ösym'nin uyguladığı prosedür gereği, Temel Soru Kitapçığı'nın yalnızca %10'luk bir kısmının yayımlanması bekleniyor. Ancak, sınavın hemen ardından resmi açıklama gelmediği için soru kitapçığı henüz adayların erişimine açılmış değil.

Ösym'nin önceki sınav uygulamalarına baktığımızda, genellikle sınavdan birkaç saat sonra Temel Soru Kitapçığı paylaşılıyor. Bu nedenle gün içerisinde kitapçığın yayımlanması oldukça muhtemel. Adayların Ösym'nin resmi web sitesini sık sık kontrol etmeleri faydalı olacaktır.

28 EYLÜL HMGS CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

Sınav sonrası en çok merak edilen bir diğer konu da cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığı. "28 Eylül HMGS cevap anahtarı yayımlandı mı?" sorusu bugün pek çok adayın gündeminde. Ösym, önceki sınavlarda olduğu gibi cevap anahtarının da %10'luk kısmını Temel Soru Kitapçığı ile birlikte yayımlıyor. Ancak 28 Eylül 2025 tarihli sınav için henüz cevap anahtarı yayımlanmış değil.

Gün içerisinde soru kitapçığıyla birlikte cevap anahtarının da duyurulması bekleniyor. Bu tür yayınlar Ösym'nin "Sınav Duyuruları" sayfasında yapılmaktadır ve adayların düzenli olarak takip etmesi önerilir.

HMGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLA!

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI SORULARI YAYIMLANDI MI?

HMGS sınavına katılan binlerce aday, sınavda yöneltilen sorulara ulaşmak istiyor. "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı soruları yayımlandı mı?" sorusu sosyal medya platformlarında da sıklıkla dile getiriliyor. Şu an itibariyle sınav sorularının tamamı veya %10'luk kısmı ÖSYM tarafından kamuoyuna açıklanmış değil.

Her ne kadar henüz yayımlanmamış olsa da, bu sürecin genellikle sınav günü içinde tamamlandığı biliniyor. Sınava dair soruların yayımlanması durumunda, sadece sınava katılan adaylar değil, aynı zamanda gelecek yıllarda sınava hazırlanacak olan hukuk fakültesi mezunları da bu sorulardan faydalanmak isteyecektir.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAV CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın tamamlanmasının ardından en çok araştırılan başlıklardan biri de "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?" sorusu oldu. ÖSYM'nin standart uygulaması, cevap anahtarının sınav günü içerisinde yayımlanması yönündedir. Bu doğrultuda, 28 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen HMGS sınavının cevap anahtarının da gün içinde paylaşılması beklenmektedir.

Ancak ÖSYM, bazen yoğunluk ya da teknik değerlendirmelere göre bu süreyi uzatabilir. Bu nedenle adayların resmi duyuruları dikkatle takip etmeleri gerekiyor. Cevap anahtarı açıklandığında, adaylar hangi soruya doğru ya da yanlış yanıt verdiklerini kontrol ederek sınav başarılarını yaklaşık olarak tahmin edebilirler.

HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav süreci tamamlandıktan sonra en kritik aşamalardan biri sınav sonuçlarının açıklanmasıdır. "HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu, sınavdan çıkar çıkmaz adayların aklındaki ilk konulardan biri oldu. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçlarının 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Bu tarih doğrultusunda, adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecekler. Sonuç ekranında, adayların doğru, yanlış, boş bırakılan soruları ve ham puan bilgileri yer alacak. Ayrıca sınav başarı durumlarına göre bir değerlendirme yapılacak ve baraj puanı geçen adaylar başarılı sayılacaktır.