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Hindistan mı daha güçlü Pakistan mı?

Hindistan mı daha güçlü Pakistan mı?
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Hindistan mı daha güçlü Pakistan mı? Güney Asya'nın iki ezeli rakibi Hindistan ve Pakistan, hem tarihsel çekişmeleri hem de askeri kapasiteleri nedeniyle sık sık karşılaştırma konusu oluyor.

Askeri güç, nükleer kapasite, ekonomik hacim ve teknolojik altyapı gibi başlıklarda yapılan karşılaştırmalar, "Hindistan mı daha güçlü, Pakistan mı?" sorusunun yanıtını arayanlar için büyük önem taşıyor. Peki, Hindistan mı daha güçlü Pakistan mı? İşte güncel verilere göre Hindistan ve Pakistan arasındaki güç dengesi…

HİNDİSTAN MI DAHA GÜÇLÜ PAKİSTAN MI?

Askeri personel sayısı, ekonomik güç, hava ve deniz kuvvetleri açısından Hindistan açık ara daha güçlüdür. Ayrıca, yüksek teknolojili savunma sistemleri ve geniş bütçesiyle Hindistan bölgesel üstünlüğe sahiptir.

HİNDİSTAN'IN ASKERİ GÜCÜ

Aktif Asker Sayısı: Yaklaşık 1,4 milyon

Tank Sayısı: 3.740

Savaş Uçağı: 730 (Rafale, Su-30MKI, Tejas vb.)

Uçak Gemisi: 2 adet

Nükleer Başlık: Yaklaşık 172

Hava Savunması: S-400 füze sistemi (Rus yapımı)

Yıllık Savunma Bütçesi: 76 milyar dolar+

HİNDİSTAN'IN TARİHİ

Hindistan tarihi boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Hindistan 1,3 milyon yıl önce Homo erectus akınlarına uğradı. 60.000 ila 80.000 yıl önce İnsanlar, Hindistan'a girdiler. MÖ 9000 gibi tarım yapılmaya başlandı. Tarım toplumunun oluşması ile birlikte İndus Vadisi Uygarlığı yükseldi. Aryan göçleri sonrasında Veda uygarlığı başladı. Veda döneminde Hinduizm ve ilk Hint medeniyetleri doğdu. Daha sonraki dönemlerde Budizm, Jainizm ve Sihizm'de ortaya çıktı. Pers ve Makedonya işgaline de uğradı. Makedonya yıkıldıktan sonra doğan iktidar boşluğundan Maurya İmparatorluğu doğdu. Hindistan Maurya İmparatorluğundan sonra uzun süre boyunca siyasi birliği olmadan yaşadı. Gupta İmparatorluğunun yükselmesiyle birlikte Hint medeniyeti altın çağını yaşadı. İslam fetihleri sonucunda İslam dini Hindistan'a girdi. Hindistan, Orta Çağ boyunca baharat ticaretinin ana merkezi oldu. 13. yüzyıldan itibaren Delhi Sultanlığı 16. yüzyıldan itibaren ise Babür devleti Hindistan'ı kontrol etti. 15. yüzyıldan itibaren Hindistan'da Avrupa ticareti kurulmaya başlandı. 7 yıl savaşları sonucunda Hindistan'ın geneli Britanya kolonisi oldu. 1947 yılında Hindistan bağımsızlığını kazandı. Kaşmir için Pakistan ile arasında bir dizi savaş gerçekleştirdi.

Hindistan mı daha güçlü Pakistan mı?

PAKİSTAN'IN ASKERİ GÜCÜ

Aktif Asker Sayısı: Yaklaşık 700.000

Tank Sayısı: 2.537

Savaş Uçağı: 452 (JF-17, J-10C vb.)

Denizaltı: 8 adet

Nükleer Başlık: Yaklaşık 170

Hava Savunması: HQ-9 (Çin yapımı)

Yıllık Savunma Bütçesi: 11 milyar dolar+

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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