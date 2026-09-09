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17 yaşındaki gencin kahreden sonu! Dün doğum gününü kutladı, bugün ırmakta boğuldu

17 yaşındaki gencin kahreden sonu! Dün doğum gününü kutladı, bugün ırmakta boğuldu Haber Videosunu İzle
17 yaşındaki gencin kahreden sonu! Dün doğum gününü kutladı, bugün ırmakta boğuldu
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Mersin’in Tarsus ilçesinde, serinlemek için Berdan Irmağı’na giren 17 yaşındaki Efe Akar boğuldu. Akar'ın bir gün önce doğum dünü olduğu öğrenildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, serinlemek için Berdan Irmağı'na giren Efe Akar (17) boğuldu. Akar'ın dün doğum günü olduğu belirtildi.

GİRDİĞİ IRMAKTA AKINTIYA KAPILDI

Olay, öğle saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Berdan Irmağı'nda meydana geldi. Serinlemek için ırmağa girdiği belirtilen Efe Akar, bir süre sonra akıntıya kapıldı. 

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, arama kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada Akar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Efe Akar'ın acı haberini alan yakınları, nehir kenarına gelip gözyaşı döktü. Akar'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Bu arada Efe Akar'ın, dün doğum günü olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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