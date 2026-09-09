Haberler

Zeytinlikte başlayan yangın otoyolu aştı! Ekipler zamanla yarıştı

Zeytinlikte başlayan yangın otoyolu aştı! Ekipler zamanla yarıştı Haber Videosunu İzle
Zeytinlikte başlayan yangın otoyolu aştı! Ekipler zamanla yarıştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+34 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, otoyolu aşarak diğer tarafa da sıçradı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte kontrol altına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, otoyolun diğer tarafına da sıçradı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte kontrol altına alındı.

ZEYTİNLİKTE BAŞLADI, OTOYOLU AŞTI

Işıklı Mahallesi sınırlarında Aydın-İncirliova kara yolu kenarındaki zeytinlikte bugün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisi ve kuru otlar nedeniyle kısa sürede yayılarak Aydın-İzmir otoyolunu aşarak karşı taraftaki Zeybek Mahallesi'ndeki ağaçlık alana sıçradı.

YARIM SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Alevler, yarım saatte kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular

Savunma Bakanının konvoyu vuruldu! Rehin alınanlar var
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında 'bilgisayar çaldı' iddiası: O anlar güvenlik kamerasında

Ünlü oyuncuya olay hırsızlık suçlaması
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'de yeni virüs alarmı! Kenelerden bulaşıyor

Uykuları kaçıracak yeni kabus yükleniyor! Küresel istila an meselesi
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Usta oyuncuyu son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde dev görev

Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçı yönetecek
İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı

2-0 önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Krizi aşamadılar! Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı

Piyasalar bu haberle sarsıldı
Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi

Tatbikat sırasında büyük facia