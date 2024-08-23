Hemşirelik KPSS puan türü hangisi? KPSS hemşirelik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılıyor?

Kpss hemşirelik taban puanları, ÖSYM üzerinden sonuçlarını öğrenen adaylar tarafından merakla araştırılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan personel alımlarında, hemşirelik pozisyonları için hangi puan türünün kullanıldığı ve taban puanların ne olduğu konusunda bilgi edinmek isteyen adaylar, bu verileri detaylı olarak incelemektedir. 2024 yılı itibarıyla KPSS hemşirelik atama puanları araştırılıyor. KPSS hemşirelik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılıyor? Detaylar haberimizdedir...

HEMŞİRELİK KPSS PUAN TÜRÜ HANGİSİ?

Hemşirelik atamalarında, KPSS lisans sınav sonuçları baz alınarak alımlar yapılmaktadır. Bu alımlar, KPSS P3 puan türüne göre gerçekleştirilmektedir. P3 puan türü, adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri testlerinden aldıkları puanların belirli oranlarda hesaplanmasıyla elde edilir.

2024 KPSS HEMŞİRELİK ATAMA PUANLARI NEDİR?

KPSS Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel atamalarıyla ilgili olarak, hemşirelik tavan ve taban puanlarına dair bilgileri öğrenmek için Sağlık Bakanlığı'nın ilanlarını ve atama duyurularını inceleyebilirsiniz. Bu duyurular, hemşirelik pozisyonlarına yapılan alımlarda kullanılan tavan ve taban puanları hakkında ayrıntılı bilgiler sunar.

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