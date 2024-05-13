Hayatı sorgulatacak Sigmund Freud sözleri

Freud, insan davranışlarının altında yatan bilinçdışı güçleri keşfetmeye odaklanmıştır. Rüyalar, bilinçdışı, id, ego ve süperego gibi kavramları geliştirmiş ve bu kavramlarla psikanalitik teorinin temelini oluşturmuştur. Freud'a göre, bilinç dışına itimler yaşantıların kendileri değil, anıları üzerinde gerçekleşirler. Cinselliği yeniden tanımlarken çocukluk süreçlerini de buna dâhil ettiği Oidipus kompleksi kavramını psikanalitiğin merkezine yerleştirmiştir. Rüyaları arzu tatmin yeri kabul ederek hastalarının semptom oluşumlarına ve bastırılmış duygularına dair bulguları rüyaları inceleyerek elde etmiştir. İşte birbirinden anlamlı Sigmund Freud sözleri…

SİGMUND FREUD SÖZLERİ

İşte Sigmund Freud'un bazı ünlü alıntıları:

"Birine duyduğunuz sevgi ve sinir doğru orantılıdır. En çok sevdiğiniz insana herkesten çok sinirlenirsiniz."

"Özgürlük medeniyetin insana bir armağanı değildir. Hiç medeniyet yokken insanoğlu çok daha özgürdü."

"Rüyalar, bilincimizin kapılarını aralar ve bize bilinçdışımızın derinliklerine bakma fırsatı sunar."

"İnsanların çoğu özgürlüğü gerçekten istemezler; çünkü özgürlük sorumluluk gerektirir ve insanların çoğu da bundan korkar."

"Kavga etmek yerine küfretmeyi seçen ilk insan uygarlığın kurucusuydu"

"Zihin bir buzdağı gibidir. Yalnızca yedide biri suyun üzerinde görülebilir."

"Genç bilebilseydi, yaşlı yapabilseydi."

"Hayatın amacı ölümdür."

"Ego kendi evinin efendisi değildir."

"Acı çekme karşısında, hiçbir zaman aşık olduğumuz zamanki kadar savunmasız değiliz."

"Mutsuzluğu tatmadan, hep mutlu olmak istersin. Oysa nelerin seni mutsuz ettiğini bilmeden, nelerle mutlu olacağını bilemezsin."