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HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Nem oranı yüzde kaç? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece?

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Bu hafta hava sıcaklığı nasıl olacak ve nem oranı yüzde kaç olacağı merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hava sıcaklıkları ve nem oranlarına dair bilgiler haberimizde. Bu hafta Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam edecek ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteoroloji'nin 19 Ağustos 2024 hava durumu raporuna göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların bugün iç bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı belirtildi. Peki, bu hafta hava nasıl olacak?

Bu hafta İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Nem oranı yüzde kaç olacak? soruları gündeme geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugünden itibaren yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu. 19 Ağustos hava durumu raporu nedir? Detaylar haberimizdedir...

BU HAFTA HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Ankara Hava Durumu: Ankara şehrinde 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 37 dereceyi gösteriyor. 20 Ağustos 2024 Salı günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 38 derece olacağı tahmin edilmekte. 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 38 dereceyi gösterecek. 22 Ağustos 2024 Perşembe günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 35 dereceyi bulacak. 23 Ağustos 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek.

HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Nem oranı yüzde kaç? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece?

İstanbul Hava Durumu: İstanbul şehrinde 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 31 dereceyi gösteriyor. 20 Ağustos 2024 Salı günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 32 derece olacağı tahmin edilmekte. 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü hava Güneşli, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek. 22 Ağustos 2024 Perşembe günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 32 dereceyi bulacak. 23 Ağustos 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 33 dereceyi gösterecek.

HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Nem oranı yüzde kaç? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece?

İzmir Hava Durumu: İzmir şehrinde 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 34 dereceyi gösteriyor. 20 Ağustos 2024 Salı günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 36 derece olacağı tahmin edilmekte. 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü hava Güneşli, sıcaklık ise 33 dereceyi gösterecek. 22 Ağustos 2024 Perşembe günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 34 dereceyi bulacak. 23 Ağustos 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 35 dereceyi gösterecek.

HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Nem oranı yüzde kaç? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece?

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, bugün İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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