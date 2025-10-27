Haberler

Hasan Mutlu kimdir? Bayram Paşa İlçe Belediye Başkanı Hasan Mutlu kaç yaşında, nereli?

Hasan Mutlu kimdir? Bayram Paşa İlçe Belediye Başkanı Hasan Mutlu kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Hasan Mutlu, eğitim ve siyaset alanındaki uzun soluklu çalışmalarıyla tanınan bir isimdir. Safranbolu, Karabük doğumlu olan Mutlu, eğitim sektöründe edindiği deneyimlerin yanı sıra CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevini üstlenmiş ve Bayrampaşa Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir. Peki, Hasan Mutlu kimdir? Bayram Paşa İlçe Belediye Başkanı Hasan Mutlu kaç yaşında, nereli?

Hasan Mutlu, uzun yıllardır eğitim ve siyaset alanında aktif rol oynayan bir isim olarak dikkat çekiyor. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğan Mutlu, eğitim alanındaki çalışmaları ve Sınav Dergisi Dershaneleri'nde üstlendiği görevlerin yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayrampaşa İlçe Başkanlığı ile siyasi kariyerini de sürdürdü. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HASAN MUTLU KİMDİR?

Hasan Mutlu, Türk eğitimci ve siyasetçidir. 1985 yılından bu yana eğitim sektöründe hizmet veren Mutlu, Sınav Dergisi Dershaneleri'nin şube kurucusu ve İstanbul temsilcisi olarak görev yapmıştır. Siyasi alanda da aktif olan Mutlu, 2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuş, aynı yıl Bayrampaşa Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Kurucu Başkanlığını üstlenmiştir.

2014 Aralık ayından itibaren ise CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevine devam etmektedir. Ayrıca uzun yıllardır Karabük-Safranbolu Derneği ve TÖDER (Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği) Yönetim Kurulu üyesi olarak kültürel ve toplumsal çalışmalarda yer almaktadır.

Bunun yanı sıra Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Trakyalı İş Adamları Derneği ve Bayrampaşa Kartaltepe Spor Kulübü üyesidir. Eğitim alanındaki uzmanlığı doğrultusunda Fizik ve Matematik konularında yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.

Hasan Mutlu kimdir? Bayram Paşa İlçe Belediye Başkanı Hasan Mutlu kaç yaşında, nereli?

HASAN MUTLU KAÇ YAŞINDA?

Hasan Mutlu, 22 Haziran 1961 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

HASAN MUTLU NERELİ?

Hasan Mutlu, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğmuştur.

HASAN MUTLU'NUN KARİYERİ

Hasan Mutlu'nun kariyeri hem eğitim hem de siyaset alanlarını kapsamaktadır. Eğitim alanında uzun yıllardır hizmet veren Mutlu, Sınav Dergisi Dershaneleri'nde şube kuruculuğu ve İstanbul temsilciliği yapmıştır. Akademik olarak 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik-Matematik Bölümü'nden mezun olmuş ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de eğitim almıştır.

Siyasi kariyerinde CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevini yürütmekte olan Mutlu, 2011'de CHP İlçe Başkanlığı ve Bayrampaşa Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca farklı kültürel ve toplumsal derneklerde aktif rol almış ve yönetim kurulu üyelikleriyle toplumsal çalışmalara katkıda bulunmuştur.

Eğitim alanındaki çalışmaları ve yayımladığı kitaplarla da akademik katkılar sağlamıştır.

