24 saatte ikinci zam! Gece yarısı tabela yine değişecek

Uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki dalgalanmalar, akaryakıt istasyonlarındaki tabelaların hızla değişmesine neden oluyor. Motorine bugün yapılan 1 lira 31 kuruşluk zammın pompaya yansımasıyla birlikte fiyatlar illere göre 65-67 lira bandına yükseldi.

İKİ GÜNLÜK TOPLAM ARTIŞ 2 LİRAYI AŞIYOR

Ekonomi yazarı Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, motorindeki fiyat artışı bugünkü zamla sınırlı kalmayacak. Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında 76 kuruşluk yeni bir artış daha öngörülüyor. Beklenen bu zammın da gece yarısı pompaya yansımasıyla birlikte, iki gün içinde tabelalara yansıyan toplam fark 2 lira 7 kuruşa ulaşmış olacak.

ZAM SONRASI GÜNCEL FİYATLAR NE OLDU?

İstanbul Avrupa

Motorin: 66.02

Benzin: 62.87

İstanbul Anadolu

Motorin: 65.83

Benzin: 62.68

Ankara

Motorin: 67.09

Benzin: 63.82

İzmir

Motorin: 67.36

Benzin: 64.06

Kaynak: Haberler.com