Haberler

Güney Kıbrıs'ta gece kulübünde patlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentinde bir gece kulübünün girişine yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada can kaybı yaşanmazken, çevredeki araçlarda maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentinde bir gece kulübünde el yapımı patlayıcı infilak etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 03.30 sıralarında patlama meydana geldi. Limasol kentinde bir gece kulübünün girişine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iş yerinin girişinde ve kısa mesafede park halindeki çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi. Patlama sırasında işletmenin kapalı olmasından dolayı can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İlk incelemelere göre patlayıcının düşük güçlü el yapımı metal bir düzenek olduğu ortaya çıktı.

Limasol Emniyet Müdür Yardımcısı Lefteris Kyriakou, ihbarın alınmasının ardından polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini, güvenlik çemberine alınan bölgede inceleme başlatıldığını açıkladı. Faillerin tespitine yönelik delil toplama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - LİMASOL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti

Tarihi zirve resmen başladı! Erdoğan ilk kabulünü gerçekleştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti
Herkes onu kayıp diye arıyordu...Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düştüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranıyordu! Çıktığı ağaçtan düştüğü ortaya çıktı
Avrupa sıcaklardan kırılıyor: Temmuz'un ilk günlerinde 150'den fazla can kaybı

Temmuzun ilk günlerinde 150'den fazla can kaybı!
NATO Zirvesi'ne damga vuracak hamle! Ortak füze üretimi geliyor

Ankara'da tarihi adım! Bu imza dünyada dengeleri değiştirebilir
Şam'da Macron'un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntüler

Macron'un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntüler
60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu

60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti
Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce bir cana daha kıymış