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NATO Ankara Zirvesi bünyesinde Baltık güvenliğine ilişkin panel düzenlendi

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Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi kapsamındaki panelde Letonya, Litvanya ve Estonyalı yetkililer, Rusya'ya karşı caydırıcılık ve Baltık savunmasızlığı konularını ele aldı.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) işbirliğinde düzenlenen "Müttefikler Ankara'da" programında, "Narva Neden Sonraki Hedef Değil: Baltık Savunmasızlığı Üzerine Varsayımların İncelenmesi" paneli gerçekleştirildi.

Ankara Palas'ta, Baltık Uluslararası Güvenlik Merkezinin moderatörlüğünde düzenlenen "Narva Neden Sonraki Hedef Değil: Baltık Savunmasızlığı Üzerine Varsayımların İncelenmesi" paneline, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, Litvanya'nın NATO Daimi Temsilcisi Darius Jauniskis ve Estonya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Martin Roger konuşmacı olarak katıldı.

Braze, Rusya'nın NATO'ya meydan okumaya hazır olmadığını ancak "sahte ikilemler" oluşturmaya istekli olduğunu belirterek, güvenlik ve savunma konusunda ciddiyeti kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı.

NATO'nun müttefiklerin uyumlu çalışması, planlaması, hazırlığı ve savunma planlarına etki ettiğini dile getiren Braze, "Kendi içimizde hem iç güvenliğe, sınırlara ve istihbarat işbirliğine yatırım yaptığımızdan, NATO olarak kendimize güvendiğimizden hem de caydırıcılığın işe yaradığından emin olmalıyız." dedi.

Braze, Ukraynalılara yönelik desteği zayıflatmak için dışarıdan müdahalelere ve dezenformasyon operasyonlarına maruz kaldıklarını söyledi.

Kökeni ne olursa olsun ülkesindeki insanların Letonya devletinin parçası olmak istediği değerlendirmesini yapan Braze, etnik kökenler farklı olsa dahi insanların ülkesini korumak istediğini belirtti.

Rusya'ya yönelik eleştiriler

Litvanya'nın NATO Daimi Temsilcisi Jauniskis de Belarus'u Rusya'dan "ayrı görmediklerini" söyleyerek, Minsk'in Rusya'nın enerjisine, parasına ve desteğine tamamen bağlı olduğunu savundu.

Belarus'tan ülkesine giren ve kaçak sigara da taşıyan meteoroloji balonları meselesine atıfta bulunan Jauniskis, bunların ciddi güvenlik sorunlarına neden olduğunu vurguladı.

Jauniskis, Rusya ile Belarus'un ülkesinin tarihine ilişkin doğru olmayan bilgilerle propaganda yaptığına işaret etti.

Estonyalı yetkili Roger da siber güvenlik meselesine dikkati çekerek, devlet kurumlarının bununla mücadele ettiğini ve bunun sonunda halkın dayanıklılığının arttığını belirtti.

Roger, Estonya'nın Rusya sınırındaki Narva şehrinin Moskova yönetiminin bir sonraki hedefi olmadığını söyleyerek, "Estonya'da hem ulusal düzeyde hem de müttefiklerle birlikte inşa ettiğimiz caydırıcılığın, Rusların Estonya'da böyle bir adım atmasını gerçekten de göze alamayacağı bir noktaya getirdiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Sınır güvenliğine önemli yatırımlar yaptıklarının altını çizen Roger, Estonyalıların yüzde 81'inin ülkeye bir saldırı olması durumunda direnilmesi görüşünde olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Can Efesoy
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