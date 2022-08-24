Hamza Yerlikaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hamza Yerlikaya'nın hayatı ve biyografisi!

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Hamza Yerlikaya (3 Haziran 1976; Kadıköy, İstanbul), FILA tarafından "Asrın Güreşçisi" unvanı verilmiş Türk grekoromen güreşçi. Hamza Yerlikaya kimdir merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Hamza Yerlikaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hamza Yerlikaya'nun hayatı ve biyografisi!

HAMZA YERLİKAYA KİMDİR?

Hamza Yerlikaya (3 Haziran 1976; Kadıköy, İstanbul), FILA tarafından "Asrın Güreşçisi" unvanı verilmiş Türk grekoromen güreşçi.

Eğitim ve iş hayatı

Aslen Sivaslı olan Hamza Yerlikaya, 3 Haziran 1976'da İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden mezun olan Yerlikaya, Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.17 yaşında büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olarak dönemin Dünya Güreş Federasyonu (FILA) tarafından 'Asrın Güreşçisi' unvanına layık görülen Hamza Yerlikaya, sporculuk kariyerinde büyükler kategorisinde 2 Olimpiyat, 3 Dünya ve 8 Avrupa şampiyonluğu kazandı.

1996 yılında Atlanta Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği altın madalyanın ardından 1997 yılında kendisine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilen Yerlikaya, 2007 yılında spor hayatını noktaladı.

TCDD'de işçi (1993), Emlâk Bankası'nda (1998) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (1999) memur, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nde (2006) Müşavir olarak çalışmıştır. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerinde yer aldı.

Güreş kariyeri

Babası Mustafa Yerlikaya da eski bir güreşçidir. İstanbul'a geldikten bir süre sonra maddi koşullardan dolayı güreşi bırakmak zorunda kalmış olan Mustafa Yerlikaya, çocuklarını güreşe yönlendirmiştir ve Hamza Yerlikaya'yı 1986 yılında güreşe başlatmıştır. Hamza Yerlikaya'nın katıldığı ilk uluslararası turnuva Kanada Québec'de yapılan 1991 Yıldızlar (16 yaş altı grubu) Dünya Şampiyonası'dır. Bu turnuvada dördüncülük elde etmiştir.

17 yaşındayken yaşının küçük olması nedeni ile 1993 Büyükler Türkiye Şampiyonası'na alınmamıştır. Ancak, aynı yıl Uluslararası Vehbi Emre Güreş Turnuvası'nda gösterdiği başarılı müsabakalar ile büyükler kategorisinde de millî takıma girebileceğinin ilk sinyallerini vermiştir.

1993 yılında İstanbul'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılması o dönemin Federasyon Başkanı Sadettin Tantan'ın isteği ile kabul edilmiştr. Bu turnuvada ikincilik başarısı kazamıştır. Aynı yıl Stokholm'de düzenlenen 1993 Dünya Şampiyonasında Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olmuş rakiplerini yenerek şampiyon olmuştur. Bu sonuç ile İstanbul'daki ikinciliğinin tesadüf olmadığını kanıtlamıştır. Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği (FILA) modern güreşin tarihinde dünya minderlerinde ilk kez 17 yaşında bir güreşçinin şampiyon olduğunu açıklamış ve Hamza Yerlikaya'yı Asrın Güreşçisi unvanı ile ödüllendirmiştir. Yaşının küçük olması nedeni ile aynı yıl gençler, ümitler ve büyükler kategorisinde mücadelesine devam ederek başarılarına yenilerini eklemiştir.

1986-1996 yılları arasında ilk kulübü olan İstanbul Demirspor'da güreşmiştir. 1996-1997 yıllarında Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetlerinde askerlik görevi devam ederken Türk askeri olarak sivil bir olimpiyatta altın madalya alarak Türk spor tarihinde bir ilke imza atmıştır. 1998-1999 yıllarında Emlakbank Kulübünde güreşmiştir. Bu başarılarına bir ödül olarak İstanbul Sultangazi'deki İstanbul'un en büyük spor komplekslerinden birine onun adı verilmiştir. Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi'nde futbol, basketbol, güreşe ve daha birçok spor dalı gerçekleştirilmektedir.

Kariyer sonrası

Yerlikaya aktif sporculuğu bıraktıktan sonra 22 Ekim 2012 tarihinde yapılan seçimle Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına seçilmiştir. Bu görevinden 2015 milletvekili seçimleri öncesinde aynı yılın Şubat ayında istifa etmiştir. 10 Aralık 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı başdanışmanı görevine getirilmiştir.

2020 yılında Vakıfbank yönetim kurulu üyesi oldu. 26 Mart 2021'de yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrıldı.

Siyasi kariyeri

2007 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi listesinden memleketi Sivas'tan TBMM 23. dönem milletvekiliğine seçilmiştir.

21 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gençlik ve Spor bakanı yardımcısı olarak atandı.

Başarıları

1991 Kanada, Yıldızlar Greko-Romen stil 65 kg Dünya 4.

1992 İstanbul, Yıldızlar Greko-Romen stil 76 kg Dünya 1.

1992 Kolombiya, Gençler Greko-Romen stil 76 kg Dünya 2.

1993 Aagde, Fransa, Greko-Romen stil 82 kg Akdeniz Oyunları 3.

1993 Avusturya, Gençler Greko-Romen stil 81 kg Avrupa 1.

1993 İstanbul da Büyükler Greko-Romen stil 82 kg Avrupa 2.

1993 Stokholm, İsveç Büyükler Greko-Romen stil 82 kg Dünya 1.

1994 Atina, Yunanistan Büyükler Greko-Romen stil 82 kg Avrupa 5.

1994 İstanbul, Türkiye Ümitler Greko-Romen stil 82 kg Avrupa 1.

1994 Budapeşte, Macaristan Gençler Greko-Romen stil 88 kg Dünya 1.

1995 Besoncon, Fransa, Büyükler Greko-Romen stil 82 kg Avrupa 7.

1995 Prag, Çekoslovakya, Büyükler Greko-Romen stil 82 kg Dünya 1.

1995 İran, Ümitler Greko-Romen stil 82 kg Dünya 3.

1996 Budapeşte, MACARİSTAN, Büyükler Greko-Romen stil 82 kg Avrupa 1.

1996 Atlanta, ABD Olimpiyat Oyunları Greko-Romen stil 82 kg Olimpiyat 1.

1997 Tahran, İran, Büyükler dünya kupası Greko-Romen stil 85 kg 1.

1997 Kouvola, Finlandiya, Büyükler Greko-Romen stil 85 kg Avrupa 1.

1997 Bari, İtalya Greko-Romen stil 85 kg Akdeniz Oyunları 1.

1997 Varşova, Polonya Greko-Romen stil 85 kg Dünya 2.

1998 Gavle, İsveç Greko-Romen stil 85 kg Dünya 5.

1998 Minsk, Belarus Büyükler Greko-Romen stil 85 kg Avrupa 1.

1999 Sofya, Bulgaristan Büyükler Greko-Romen stil 85 kg Avrupa 1.

1999 Malmö, İsveç Büyükler Greko-Romen stil 85 kg İsveç Cup.1.

2000 Sydney, Olimpiyat Oyunları Greko-Romen stil 85 kg 1.

2001 İstanbul, Türkiye Büyükler Greko-Romen stil 85 kg Avrupa 1.

2002 Seinäjoki, Finlandiya Büyükler Greko-Romen stil 84 kg. Avrupa 1.

2002 Kahire, Mısır Büyükler Greko-Romen stil 84 kg. Dünya 2.