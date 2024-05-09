HAMİLELİK BELİRTİLERİ NE ZAMAN BAŞLAR? #129328 Hamilelik belirtileri neler?

Hamilelik ile ilgili konular, kadınlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Özellikle plansız bir hamilelik yaşadığını düşünen kadınlar, hamilelik belirtilerinin neler olduğunu, hamile olup olmadıklarını anlamaya çalışıyor. Bu sebeple hamilelik belirtileri çok aratılanlar listesinde yerini aldı. Peki hamilelik belirtileri nedir ve ne zaman başlar? HAMİLELİK BELİRTİLERİ NE ZAMAN BAŞLAR? Hamilelik belirtileri neler? İşte soruların yanıtı...

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Adet gecikmesi, halsizlik, uyku hali, memelerde hassasiyet ve şişkinlik, sık idrara çıkma, bel ve kasık ağrıları, kokulara karşı hassasiyet, mide bulantısı gibi belirtiler genellikle hamileliğin erken döneminde ortaya çıkar ve gebeliğin ilk 1-2 haftasında başlayabilir. Ancak hamilelik belirtileri ve şiddeti kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Adet gecikmesi, düzenli adet gören kadınlarda gebelik bulguları arasında en erken ve en güvenilir olanıdır. Gebeliğin ilk haftalarında, adet kanamasına benzer "lekelenme" gibi çok az kanama görülebilir. Bu tip kanamaya implantasyon (yerleşme) kanaması adı verilir. Bu belirtiler, bir kadının gebelik durumunu öngörmek için önemli işaretler olabilir.

Erken dönemde görülebilecek hamilelik belirtileri şunlardır:

Halsizlik, yorgunluk, uyku hali

Duygu durum değişiklikleri

Memelerde hassasiyet, şişkinlik

Areola adı verilen memenin uç kısmında koyulaşma

Sık idrara çıkma

Bel ve kasık ağrıları

Şişkinlik

Kokulara karşı hassasiyet

Bulantı ve kusma (özellikle sabahları gözlenir)

Vücut ısısında artış

Kalp hızında artış

Çarpıntı hissi

Tabii ki her gebelik kişiye özeldir ve tüm bu bulgular her kadında görülmeyebilir. Ayrıca, belirtilerin sıklığı ve şiddeti de bireye göre değişkenlik gösterebilir.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NASIL BAŞLAR?

Hamilelik belirtileri genellikle gebeliğin ilk dört haftası boyunca fark edilmeyebilir çünkü bu süre adet döneminin beklenmesiyle örtüşebilir. Ancak, hamilelik belirtileri, gebeliğin ilk üç ayının başındaki 1-2 hafta içinde başlayabilir.

Gebeliğin 4-6. haftaları arasında, meme değişiklikleri başlayabilir ve meme boyutlarında artış görülebilir. Ayrıca, meme uçlarında (areolada) koyulaşma ve renk değişikliği gözlenebilir.

Bulantı ve kusmalar genellikle 4-6. haftalar arasında artar ve yaklaşık olarak 9. hafta civarında en üst seviyeye ulaşır.

Gebeliğin 8-10. haftaları arasında, kalp hızında artış görülebilir. Bu dönemde, vücutta östrojen ve progesteron hormonlarının artmasıyla birlikte anksiyete, depresyon ve öfori gibi duygu durum değişiklikleri de gözlenebilir.