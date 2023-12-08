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Hamas gizli cephaneliğini açtı: Tel Aviv yanacak, Kudüs kurtarılacak

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İki ayı geçkin süredir Gazze'de İsrail ordusunun saldırılarına direnen Hamas, yayınladığı yeni video ile Tel Aviv yönetimine meydan okuyup gizli cephaneliğini paylaştı. "Tel Aviv yanacak, Kudüs kurtarılacak" notuyla paylaşılan videoda, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, boş bir arazinin ortasında saklı duran çok sayıda roket rampasına roket yerleştirdiği anlar görüntülendi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, resmi hesabından yaptığı paylaşımda gizli cephaneliğini açığa çıkararak yüzlerce füzeyle İsrail'e gözdağı verdi. "Tel Aviv yanacak, Kudüs kurtarılacak" notuyla paylaşılan videoda, Kassam savaşçılarının, roket rampalarına roket yerleştirdiği anlar kameraya yansıdı.

Gazze'yi işgal etmeye çalışan İsrail askerlerine zor günler yaşatan Hamas'tan yeni bir video geldi. Yayınlanan videoda Hamas'ın gizli cephaneliğine yer verildi.

Hamas gizli cephaneliğini açtı: Tel Aviv yanacak, Kudüs kurtarılacak

İSRAİL'E GÖZDAĞI VERDİLER

"Tel Aviv yanacak, Kudüs kurtarılacak" notuyla paylaşılan videoda, Kassam savaşçılarının, roket rampalarına çok sayıda roketi yerleştirdiği anlar görüntülendi.

Hamas gizli cephaneliğini açtı: Tel Aviv yanacak, Kudüs kurtarılacak

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Hamas gizli cephaneliğini açtı: Tel Aviv yanacak, Kudüs kurtarılacak

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 17 BİN 487'YE YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor. İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 91 askeri öldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

Hamas gizli cephaneliğini açtı: Tel Aviv yanacak, Kudüs kurtarılacak

Çatışmalara 24 Kasım'da 7 günlüğüne verilen "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Hamas gizli cephaneliğini açtı: Tel Aviv yanacak, Kudüs kurtarılacak

Kaynak: Haberler.com / Savaş ve Çatışma

İsrail Gazze Hamas Savaş ve Çatışma Dünya Güncel Haberler

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