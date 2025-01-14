Halka Arzla Gücünü Pekiştiren Pasifik Holding Savunma Sanayi Ve Lojistikte Atılıma Hazırlanıyor

Holdingin özgün bir sektör karmasına sahip olduğunun altını çizen Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, halka arzın, büyüme stratejilerini hızlandırmak için önemli bir adım olduğunu ifade etti. 2018'den itibaren "geleceğin sektörleri" olarak öngördükleri lojistik ve teknoloji sektörlerine yatırım yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "2023 yılında Pasifik Holding'i kurduk. Devamında İnşaat, gayrimenkul, lojistik, teknoloji, enerji ve maden sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerimizi holding çatısı altında topladık. 2024 yılı yaptığımız çalışmaların meyvelerini topladığımız bir yıl oldu ve Pasifik Holding'in öz kaynakları 30 Eylül 2024 itibariyle 23,4 milyar TL'ye ulaşarak sağlam bir finansal temel oluşturdu. 2025 yılı da holdingin halka arz yılı olacak ve bu süreç, stratejik yatırımlarımızı artırmamıza olanak tanıyacak" dedi.

Pasifik çatısı altında 55 şirket bulunduğunu ve 2 bin 500'den fazla istihdam sağladıklarının bilgisini paylaşan Erdoğan, "Daha kurumsal bir yapı hedefi doğrultusunda holdingleşme kararı aldık. Bu sayede şirketler arası sinerji artırılarak iş birliği ve kaynak paylaşımı, yönetim kolaylığı, finansal güç kabiliyetinin artması, marka ve imaj gücünün birbirini beslemesi sağlandı. Şimdi yeni bir sürece giriyoruz. 40 yıllık geçmişe sahip ilk halka açık şirketimiz Orçay, Next Level markalı projeleriyle bulunduğu bölgeye ilkleri getiren Pasifik GYO, Türkiye'nin tek uluslararası demiryolu lojistiği şirketi Pasifik Eurasia, yerli ve milli teknoloji ile Türkiye'nin ilk ve tek insansız helikopterini üreten Pasifik Teknoloji olmak üzere dört şirketimiz Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Halka açılma vizyonunu geleceğe bırakacağımız en büyük miras olarak gördüğümüz için 2025 yılında Pasifik Holding'i de halka açmaya hazırlanıyoruz. Halka arzla ilgili SPK'ya izahnamemizi sunduk. Şu anda onay sürecindeyiz" dedi.

Pasifik Teknoloji Savunma Sanayii Yatırımları ile Büyüyecek

Pasifik Teknoloji'nin savunma sanayiindeki ürünleri ve yatırımları ile dikkat çektiğini hatırlatan Fatih Erdoğan, 2024 yılı başında halka arz edilen Pasifik Teknoloji'nin, özellikle savunma sanayi teknolojilerinde önemli atılımlar gerçekleştirdiğini dile getirdi. Türkiye'nin ilk ve tek insansız helikopterini üreten Titra Teknolojiyi bünyesine katarak savunma sanayine güçlü bir giriş yapan Pasifik Teknoloji'nin kısa süre önce insansız helikopter Alpin için Savunma Sanayi Başkanlığı ile önemli bir sözleşmeye imza attığını hatırlatan Fatih Erdoğan, "2024 yılı içerisinde ayrıca Türkiye'nin ilk silahlı insansız helikopteri Dumrul'u geliştirerek 3 farklı silah entegrasyonu ile testlerini tamamladık. Bu yıl içinde envantere girmesini öngörüyoruz. İnsansız helikopterler önümüzdeki dönemde sivil lojistikte de önemli rol oynayacak" diye konuştu.

İnsansız Helikopterde Global Vizyon

Pasifik Teknoloji'nin bağlı ortaklığı Titra'nın 2024 sonu itibarıyla 483 milyon dolar değerlemeye ulaştığını açıklayan Erdoğan, şunları söyledi: "Bu değer üzerinden yatırım girişi oldu. Bu da savunma teknolojilerine yatırım yapmamızın ne kadar doğru bir karar olduğunu gösteriyor. Bunun gibi yurt içinden ve yurt dışından fon yatırımlarının devam edeceğini öngörüyoruz. Savunma sanayi alanındaki ürünlerimizi geliştirmek ve ihracat potansiyelimizi büyütmek amacıyla küresel ölçekteki havacılık şirketleri ile stratejik iş birliği, ortaklık ve şirket satın alma fırsatlarını değerlendirmeye başladık. Bu doğrultuda döner kanatlı hava araçları, farklı sınıflardaki helikopterler ve ekipmanlarını üreten küresel şirketleri radarımıza aldık" dedi.

Pasifik Eurasia'nın Odağında Orta Koridorda Demiryolu Taşımacılığını Büyütmek Var

2019 yılından bu yana uluslararası önemli anlaşmalara ve taşımalara imza attıklarını hatırlatan Fatih Erdoğan, "Pasifik Eurasia olarak Çin'den Avrupa'ya uzanan demir ipek yolu olarak da adlandırılan Orta Koridor üzerinde ülkemizin lojistik merkez olarak konumlanmasını amaçlayan bir anlayışla Bakü-Tiflis-Kars (BTK) hattı başta olmak üzere yeni taşıma koridorlarının gelişimini sağlayacak pek çok önemli adım attıklarını ifade etti. Geçtiğimiz yıl BTK hattında yapılan iyileştirmeler ve kapasite artırım çalışmalarının tamamlanmasının sonuç verdiğini belirten Fatih Erdoğan, söz konusu hattın Çin'den Avrupa'ya ülkemiz üzerinden uzanan Orta Koridor'un en önemli parçası olduğuna dikkat çekti. Kuzeyde yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı ve güneyde deniz yollarında yaşanan jeopolitik gerginliklerin Orta Koridor'u daha avantajlı hale getirdiğine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi: "BTK hattındaki modernizasyon çalışmaları sonrasında 1 milyon ton olan yıllık kapasite 5 milyon tona yükseldi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde buradan taşınan yükün artması kaçınılmazdır.

Pasifik Eurasia'nın odağında Orta Koridor'da demiryolu taşımacılığını büyütmek var. Buradaki potansiyele inanarak çıktığımız bu yolda yaşanan süreçler ne kadar doğru bir alana yatırım yaptığımızı bize net olarak gösterdi. Kurulduğumuz ilk günden beri bu coğrafyada yaptığımız girişimler ve yükün merkezi konumunda olan Çin'de yapılan iş birliklerimizin de etkisiyle bu güzergahtaki iş hacmimizin giderek artacağına hep birlikte şahit olacağız".

Diğer yandan uçtan uca hizmet vermek amacıyla doğu coğrafyasından gelen yüklerin ülkemizden Avrupa yönüne kesintisiz devamını sağlamak amacıyla Avrupa'da birçok iş birliği sözleşmelerine imza attıklarını anlatan Fatih Erdoğan, buna ilave olarak artan iş hacmine paralel maliyet verimliliğinin sağlanması amacıyla 2024 yılında Türkiye'nin ilk uluslararası taşımacılık yapan Demiryolu Tren İşletmeciliği şirketi Pasifik Eurasia DTİ AŞ'yi kurduklarını ve Avrupa yönünde kendi lokomotif ve vagonlarıyla taşıma yapmaya başladıklarını söyledi.

2025 Yılı için Hedef Liman ve Terminal Yatırımları

Türkiye'nin 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nda taşımacılıkta demiryolunun payının artırılması ve limanlarla, OSB'lerle demiryolu bağlantılarının sağlanmasının ana hedeflerden biri olduğuna dikkat çeken Fatih Erdoğan, şunları söyledi: "Bu kapsamda potansiyel içeren ve demiryolu taşımacılığında iş hacmimizin artmasını destekleyecek lokasyonlarda liman ve yük terminalleri yatırımlarını da gündemimize aldık. Tüm bu yatırımlar ve gelişmeler kapsamında 2025 için odağımız 'katlanarak büyümek'. Bunu da çevre dostu bir model ile gerçekleştirmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi lojistik sektöründe karbon ayak izini azaltmak için demiryolu taşımacılığı çok önemli. Bu çevre dostu modeli yaygınlaştırmak da öncelikli hedeflerimizden biri. Bu vizyonla Ocak 2024'te 'Yeşil Lojistik Belgesi' aldık ve operasyonlarımızın çevreye olan etkisini en aza indirerek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçladık."

Yenilenebilir Enerji Projeleri Devam Ediyor

Pasifik Holding bünyesinde bulunan enerji şirketlerinde yenilenebilir enerjiye odaklandıklarını kaydeden Erdoğan, depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının Türkiye'de Mardin ve Edirne'de, Avrupa'da ise Romanya'da hayata geçeceğinin bilgisini paylaştı. Doğaya ve dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle yola çıkarak odun artıklarından yenilenebilir enerji yakıtı olan pelet üretimi yapan çok modern bir fabrika yatırımını Giresun'da hayata geçirdiklerini anlatan Erdoğan, madencilik sektöründeki çalışmalarını ise şöyle özetledi: "Sivas-Erzincan bölgesinde alınan 3 işletme ruhsatı ile çinko ve kurşun ağırlıklı maden arama ve hazırlık çalışmalarına başladık. 2025 boyunca sondaj ve laboratuvar testleri yapılacak; maden rezervleri ve işletme metodolojileri netleştirilecek."

Faizlerin Düşmesiyle Gayrimenkul Sektörü Canlanacak

Pasifik GYO'nun net aktif değerinin 40 milyar TL'ye ulaştığını, bu durumun Pasifik GYO'nun önümüzdeki dönemde hak ettiği piyasa değerine ulaşmasını sağlayacağını ifade eden Erdoğan, devam eden projelerinde 353 bin metrekare satılabilir konut, ofis, ticari envantere sahip olduklarını söyledi. Pasifik GYO'nun holding içinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, yenilikçi projelerle sektöre değer katmaya devam ettiklerini belirterek, "Gayrimenkul sektörü zorlu bir yılı geride bıraktı. 2025 yılında faizlerin düşmesiyle gayrimenkul piyasasında hareketlilik bekliyoruz" ifadelerini kullandı.