Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Salı gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.

Yangına ilişkin gözaltına alınan 14 kişiden aralarında işletme sahibi Halit Ergül ile şirket genel müdürü Emir Aras'ın olduğu 9 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

DİĞER OTELİNDE DE AYNI İHMALLER ORTAYA ÇIKTI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı ihmallerin bulunduğu işletme sahibi Halit Ergül'ün Gazelle Resort ve Spa Oteli'nden de çalışanların gözaltına alındığı öğrenildi. Grand Otel'in muhasebe personelleri Cemal Özer ile Mehmet Salun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, Gazelle Otel teknik personelleri Kadir Çelik, Tahsin Pekcan, Grand Kartal Otel'in teknik personelleri Murat Duman ve Gürkan Oskan, Grand Otel Teknik Personeli Bayram Utku ile Bahadır Bahar, Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat ve Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Karagöz gözaltına alındı.

Gazelle Resort ve Spa Otel

4 PERSONEL ADLİYEDE

Jandarmada işlemleri tamamlanan ancak isimleri öğrenilemeyen Gazelle Resort ve Spa Otel'de çalışan 4 personel adliyeye getirildi. Jandarma ekipleri tarafından şahıslar adliyenin arka kısmındaki otoparktan savcılığa götürüldü.

TÜNELE MİLYONLAR AKTARDI

Halit Ergül'ün önlem almak yerine sahip olduğu iki otel arasında milyonlarca lira harcayarak özel bir tünel yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu tünellerin yoğun kar yağışı ve tipi ihtimaline karşı, aynı patrona sahip iki otelin restoranları arasında güvenli bir yoldan gidilmesini sağladığı belirtilmişti.