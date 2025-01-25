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Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi

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Kartalkaya'da yaşanan 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası dosyası, Halit Ergül'ün sahibi olduğu ve aynı ihmallerin bulunduğu Gazelle Resort ve Spa Oteli'ne de sıçradı. Gazzelle'den dosyaya ilişkin gözaltına alınan ve jandarmada işlemleri tamamlanan 4 personel adliyeye getirildi. Şahıslar adliyenin arka kısmındaki otoparktan savcılığa götürüldü.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Salı gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.

Yangına ilişkin gözaltına alınan 14 kişiden aralarında işletme sahibi Halit Ergül ile şirket genel müdürü Emir Aras'ın olduğu 9 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

DİĞER OTELİNDE DE AYNI İHMALLER ORTAYA ÇIKTI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı ihmallerin bulunduğu işletme sahibi Halit Ergül'ün Gazelle Resort ve Spa Oteli'nden de çalışanların gözaltına alındığı öğrenildi. Grand Otel'in muhasebe personelleri Cemal Özer ile Mehmet Salun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, Gazelle Otel teknik personelleri Kadir Çelik, Tahsin Pekcan, Grand Kartal Otel'in teknik personelleri Murat Duman ve Gürkan Oskan, Grand Otel Teknik Personeli Bayram Utku ile Bahadır Bahar, Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat ve Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Karagöz gözaltına alındı.

Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildiGazelle Resort ve Spa Otel

4 PERSONEL ADLİYEDE

Jandarmada işlemleri tamamlanan ancak isimleri öğrenilemeyen Gazelle Resort ve Spa Otel'de çalışan 4 personel adliyeye getirildi. Jandarma ekipleri tarafından şahıslar adliyenin arka kısmındaki otoparktan savcılığa götürüldü.

Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi

TÜNELE MİLYONLAR AKTARDI

Halit Ergül'ün önlem almak yerine sahip olduğu iki otel arasında milyonlarca lira harcayarak özel bir tünel yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu tünellerin yoğun kar yağışı ve tipi ihtimaline karşı, aynı patrona sahip iki otelin restoranları arasında güvenli bir yoldan gidilmesini sağladığı belirtilmişti.

Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi

Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gündem
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıKENAN ATICI:

VİJDANSIZLAR

Yorum Beğen13
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Haber YorumlarıAli Gel Okul açıldı:

Acilen bu tür davranış sergileyen lafta otel sahiplerini müebbet hapis ile yargılanması gerekir hatta idam çıkarılıp idam edilmeli paranın esiri olmuş bunlar

Yorum Beğen11
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Bu adamın otellerine kimse gitmez artık zaten

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Haber YorumlarıTemel Temel:

Bakanıda belediye başkanıda gevezeliği bırakıp. biraraya gelerek sürdürülebilir. yeni düzenlemeler için çalışma yapmaya başlaması ve derhal hayata geçirilmesi lazımken. siyasi rant peşindeler. yangı çıkmasa düzen aynen devam edecekti. olan 78 Can ımıza oldu onların vebali ve ahı size çok fazla gelir. bakanıda belediye başkanıda. valiside sorumluluğu olan herkes istifa etmeli ve hesap vermelidir. kaç gündür yangın tüp satışları patladı fiatlar ikiye üçe katladı ve yok satıyor. vaziyet bu. UTANIN.

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Haber YorumlarıBidüşün:

Chp belediyeleri başta tüm belediyeler kontrol edilmeli

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