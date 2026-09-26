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Fenerbahçe'ye FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılırsa kalkacak

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Fenerbahçe'ye FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılırsa kalkacak
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Fenerbahçe, FIFA'nın resmi transfer yasağı kayıtlarında 3 transfer dönemini kapsayan yaptırımla yer aldı. Mali bir dosyayla bağlantılı olduğu belirtilen cezanın, ilgili ödemenin yapılması halinde kaldırılabileceği öğrenildi. Kulüpten konuya ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.

  • Fenerbahçe, FIFA'nın transfer yasağı kayıtlarında 3 transfer dönemini kapsayan tescil kısıtlamasıyla yer aldı.
  • Yaptırımın mali bir dosyayla bağlantılı olduğu ve ödemenin yerine getirilmesi halinde kaldırılabileceği belirtiliyor.
  • Yaptırımın hangi dosyadan kaynaklandığı ve ödenmesi gereken tutar netleşmedi; kulüpten resmi açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe, FIFA tarafından yayımlanan transfer yasağı kayıtlarında yer aldı. FIFA sisteminde sarı-lacivertli kulüp için 3 transfer dönemini kapsayan bir tescil kısıtlaması bulunduğu görüldü. Reddit

Kararın mali bir dosyayla bağlantılı olduğu belirtilirken, yaptırımın kalıcı olmadığı ve yükümlülüğün yerine getirilmesi halinde kaldırılabileceği ifade edildi.

ÖDEME YAPILIRSA YASAK KALKABİLİR

FIFA kayıtlarında yer alan yaptırım, Fenerbahçe'nin 3 transfer dönemi boyunca yeni futbolcu tescil etmesini engelleyebilecek.

Ancak dosyada belirtilen mali yükümlülüğün yerine getirilmesi halinde yasağın kaldırılmasının mümkün olduğu belirtiliyor. Bu nedenle kayıtlarda 3 dönem olarak yer alan yaptırımın mutlaka üç dönem boyunca devam etmesi gerekmiyor.

NEDENİ VE MİKTARI NETLEŞMEDİ

Fenerbahçe'ye uygulanan yaptırımın hangi dosyadan kaynaklandığı ve ödenmesi gereken tutarın ne kadar olduğu konusunda şu aşamada ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

Sarı-lacivertli kulüpten de konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'de 2026-2027 sezonunun ikinci transfer ve tescil dönemi 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat 2027'de sona erecek.

Kaynak: Haberler.com
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