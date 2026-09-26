Fenerbahçe'ye FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılırsa kalkacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Fenerbahçe, FIFA tarafından yayımlanan transfer yasağı kayıtlarında yer aldı. FIFA sisteminde sarı-lacivertli kulüp için 3 transfer dönemini kapsayan bir tescil kısıtlaması bulunduğu görüldü. Reddit

Kararın mali bir dosyayla bağlantılı olduğu belirtilirken, yaptırımın kalıcı olmadığı ve yükümlülüğün yerine getirilmesi halinde kaldırılabileceği ifade edildi.

ÖDEME YAPILIRSA YASAK KALKABİLİR

FIFA kayıtlarında yer alan yaptırım, Fenerbahçe'nin 3 transfer dönemi boyunca yeni futbolcu tescil etmesini engelleyebilecek.

Ancak dosyada belirtilen mali yükümlülüğün yerine getirilmesi halinde yasağın kaldırılmasının mümkün olduğu belirtiliyor. Bu nedenle kayıtlarda 3 dönem olarak yer alan yaptırımın mutlaka üç dönem boyunca devam etmesi gerekmiyor.

NEDENİ VE MİKTARI NETLEŞMEDİ

Fenerbahçe'ye uygulanan yaptırımın hangi dosyadan kaynaklandığı ve ödenmesi gereken tutarın ne kadar olduğu konusunda şu aşamada ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

Sarı-lacivertli kulüpten de konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'de 2026-2027 sezonunun ikinci transfer ve tescil dönemi 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat 2027'de sona erecek.

Kaynak: Haberler.com