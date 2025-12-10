Haberler

Halı saha kavgası iki beldeyi ayağa kaldırdı! Bölgede alarm verildi, giriş-çıkışlar kapatıldı

Güncelleme:
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde geçen hafta bir halı saha maçının ardından çıkan kavga, Yazıhüyük ile Niğde'ye bağlı Kiledere beldesi arasında büyük gerginliğe yol açtı. Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen'in de kavgaya dahil olduğu iddiası büyük tepki çekerken, çok sayıda jandarma ve çevik kuvvet polisi beldeye sevk edildi, giriş ve çıkış yolları kontrollü olarak kapatıldı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesinde geçen hafta bir halı saha maçının ardından çıkan kavga, iki komşu belde arasında büyük gerginliğe yol açtı. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük ile Niğde'ye bağlı Kiledere beldesi sakinleri arasında yaşanan olay, bölgeyi adeta alarma geçirdi.

BELEDİYE BAŞKANI DA KAVGAYA KARIŞTI İDDİASI

İddiaya göre, halı saha karşılaşmasından sonra çıkan tartışmaya Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen ve beraberindekilerin de karıştığı öne sürüldü. Bu iddialar Kiledere'de büyük tepkiyle karşılandı. Olayların büyümesi üzerine Kiledere'den araç konvoyu oluşturan kalabalık, Yazıhüyük'e girmek istedi. Ancak jandarma ekipleri gerginliğin tırmanmaması için konvoyun beldeye girişine izin vermedi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Yazıhüyük'te güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Çok sayıda jandarma ve çevik kuvvet polisi beldeye sevk edilirken, giriş ve çıkış yolları kontrollü olarak kapatıldı. Jandarma ekipleri, beldenin ana yollarında, meydan çevresinde, belediye binası önünde ve Belediye Başkanı Birol Demirdelen'in evinin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

GECE BOYUNCA NÖBET TUTTULAR

Yetkililerin olayın daha fazla büyümemesi için beldelerde gece boyunca nöbet tuttuğu, soruşturmanın ise çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıozgurilhan89:

FBI çagırın bence çok ciddi bir olay




Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Geri kalmış 3. Dünya ülkelerinde ormal şeyler..




Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
