Hafta sonu yağmur var mı, hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara 18-19 Ocak yağmur yağacak mı?

Hafta sonu yağmur var mı, 5 günlük hava durumu tahmini rapor vatandaşlar tarafından gündeme geliyor. Kış aylarının gelmesiyle beraber ülke geneli il il hava sıcaklığı merak ediliyor. 18-19 Ocak hafta sonu hava nasıl olacağı araştırılıyor. Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 18-19 Ocak yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu! Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MGM verilerine göre, 18-19 Ocak tarihlerinde İstanbul ve Trakya Bölgesi'nde puslu hava etkili olacak. Karadeniz Bölgesi ise yağışlı bir hava ile karşılaşacak.

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 6-7 derece civarında seyrederken, puslu bir hava hakim olacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar -7 ile 2 derece arasında değişirken, bölgede puslu hava etkisini sürdürecek.

Ege Bölgesi'nde 18 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 12 dereceyi bulacak ve bölgede puslu bir hava görülecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise hafta sonu güneşli bir hava bekleniyor.

BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yarın yurt genelinde serin bir hava etkili olacak. Marmara, Trakya ve Ege Bölgelerinde puslu bir hava hakim olacak ve sıcaklıklar yaklaşık 10 derece civarında seyredecek.

Doğu Karadeniz'de yağmur devam ederken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi'nde pus etkili olurken, Akdeniz Bölgesi'nde ise güneşli bir hava görülecek.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

16 Ocak Perşembe günü yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Kahramanmaraş'ın kuzey kesimleri, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bitlis, Van çevreleri ve Bingöl'ün doğu ilçelerinde yağış bekleniyor.

Karadeniz ve İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yağışların karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis etkili olabilir.

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