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HAFTA SONU TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? YKS günü toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

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YKS sınavına girecek öğrenciler ve velilerinin merakla beklediği sorunun yanıtı açıklandı. Hafta sonu ve YKS sınavının yapılacağı gün toplu taşıma araçları ücretsiz olacak mı? İşte merak edilen detaylar...

Yks bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Adaylar, üniversite tercihleri için Yks'ye girecek. Birçok kişi toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, hafta sonu toplu taşıma ücretsiz mi olacak? YKS günü otobüs, metro, metrobüs bedava mı? HAFTA SONU TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? YKS günü toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

HAFTA SONU TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü yapılacak olan #YKS "Yükseköğretim Kurumları Sınav'larına" girecek öğrenci ve öğretim görevlileri @istanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecektir.

HAFTA SONU TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? YKS günü toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

HAFTA SONU TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? YKS günü toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK MI?

18- 19 Haziran'da İstanbul'da toplu taşımalar ücretsiz olacaktır.

HAFTA SONU TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? YKS günü toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika

2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika

3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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