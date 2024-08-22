Üye Girişi
Haberler

Hafta sonu (24-25 Ağustos) hava durumu nasıl olacak? Cumartesi-Pazar yağmur yağacak mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta sonu hava durumu ve İstanbul'da yüzde kaç nem olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının düşeceğini açıkladı. Peki, hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Hava sıcaklıkları İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 - 5 derece azalacağı ve Trakya'da ise 4 - 6 derece artacağı açıklandı. Hafta sonu (24-25 Ağustos) hava durumu nasıl olacak ve Cumartesi-Pazar günleri yağmur yağacak mı merak ediliyor. Bu hafta sonu hava durumu nedir? Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hava sıcaklıkları İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 - 5 derece azalacak, Trakya'da ise 4 - 6 derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Samsun'un doğusu, Osmaniye'nin batısı, Hatay'ın batı ilçeleri, Ordu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoloji'nin tahminlerine göre, hava sıcaklıkları İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak, Trakya'da 4 ila 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Hafta sonu (24-25 Ağustos) hava durumu nasıl olacak? Cumartesi-Pazar yağmur yağacak mı?

Ankara Hava Durumu

Ankara şehrinde 22 Ağustos 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 35 dereceyi gösteriyor. 23 Ağustos 2024 Cuma günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 32 derece olacağı tahmin edilmekte. 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 31 dereceyi gösterecek. 25 Ağustos 2024 Pazar günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 31 dereceyi bulacak. 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 31 dereceyi gösterecek.

İstanbul Hava Durumu

İstanbul şehrinde 22 Ağustos 2024 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 32 dereceyi gösteriyor. 23 Ağustos 2024 Cuma günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 32 derece olacağı tahmin edilmekte. 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek. 25 Ağustos 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 33 dereceyi bulacak. 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 30 dereceyi gösterecek.

İzmir Hava Durumu

İzmir şehrinde 22 Ağustos 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 36 dereceyi gösteriyor. 23 Ağustos 2024 Cuma günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 37 derece olacağı tahmin edilmekte. 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 37 dereceyi gösterecek. 25 Ağustos 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 35 dereceyi bulacak. 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 33 dereceyi gösterecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sağanak Yağmur İstanbul Hava Durumu Gündem Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 22 Ağustos Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? FIFA 25 ne zaman çıkacak? FIFA 25 kaç TL? FIFA 2025 oyun çıkış tarihi ve fiyatı! Ah Leyla Vah Kerem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ah Leyla Vah Kerem filmi ne zaman, nerede çekildi? 2024 YKS EK YERLEŞTİRME TARİHİ | YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? Üniversite ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır? Cafer'in Çilesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cafer'in Çilesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Servet Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Yüce Thor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yüce Thor filmi ne zaman, nerede çekildi? TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (UEFA Avrupa Karşılaşmaları) TABİİ Avrupa maçları şifreli mi? CUMA HUTBESİ 23 Ağustos 2024 Bu hafta Cuma hutbesinin konusu nedir? Cuma Hutbesi PDF tam metin! 23 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 23 Ağustos günlük burç yorumu... ÖGG sınavı ne zaman? 110. Dönem ÖGG sınavı kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano maçı hangi kanalda? Beşiktaş- Lugano maçı canlı izleme linki! AHLAT NEREDE, HANGİ İLE BAĞLI? Kabine Toplantısı'nın yapılacağı Ahlat nerenin ilçesi? Muğla orman yangını son durum! Muğla Yatağan orman yangını söndürüldü mü? BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim? BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim? Rafa Silva ve Immobile kadroda var mı?
title