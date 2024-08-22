Hafta sonu (24-25 Ağustos) hava durumu nasıl olacak? Cumartesi-Pazar yağmur yağacak mı?

Hava sıcaklıkları İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 - 5 derece azalacağı ve Trakya'da ise 4 - 6 derece artacağı açıklandı. Hafta sonu (24-25 Ağustos) hava durumu nasıl olacak ve Cumartesi-Pazar günleri yağmur yağacak mı merak ediliyor. Bu hafta sonu hava durumu nedir? Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hava sıcaklıkları İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 - 5 derece azalacak, Trakya'da ise 4 - 6 derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Samsun'un doğusu, Osmaniye'nin batısı, Hatay'ın batı ilçeleri, Ordu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoloji'nin tahminlerine göre, hava sıcaklıkları İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak, Trakya'da 4 ila 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Ankara Hava Durumu

Ankara şehrinde 22 Ağustos 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 35 dereceyi gösteriyor. 23 Ağustos 2024 Cuma günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 32 derece olacağı tahmin edilmekte. 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 31 dereceyi gösterecek. 25 Ağustos 2024 Pazar günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 31 dereceyi bulacak. 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 31 dereceyi gösterecek.

İstanbul Hava Durumu

İstanbul şehrinde 22 Ağustos 2024 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 32 dereceyi gösteriyor. 23 Ağustos 2024 Cuma günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 32 derece olacağı tahmin edilmekte. 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek. 25 Ağustos 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 33 dereceyi bulacak. 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 30 dereceyi gösterecek.

İzmir Hava Durumu

İzmir şehrinde 22 Ağustos 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 36 dereceyi gösteriyor. 23 Ağustos 2024 Cuma günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 37 derece olacağı tahmin edilmekte. 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 37 dereceyi gösterecek. 25 Ağustos 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 35 dereceyi bulacak. 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 33 dereceyi gösterecek.