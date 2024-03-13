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Hafsanur Sancaktutan'ın yeni sevgilisi kim? Sadri Alışık kim, kaç yaşında?

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Yer aldığı projelerdeki performansıyla adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan, bu sefer de özel hayatıyla adından söz ettirdi. Hafsanur Sancaktutan'ın yeni sevgilisi merak ediliyor. Peki, Hafsanur Sancaktutan'ın yeni sevgilisi kim? Sadri Alışık kim, kaç yaşında?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak aynı dizide rol aldığı Kerem Bürsin ile gözlerden uzak kısa süreli bir ilişki yaşayan Sancaktutan, gönlünü yapımcı Sadri Alışık'a kaptırdı. Hafsanur Sancaktutan'ın yeni sevgilisi kim? Sadri Alışık kim, kaç yaşında?

HAFSANUR SANCAKTUTAN'IN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, bir süre önce usta oyuncu Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık'la aşk yaşamaya başladı.

Hafsanur Sancaktutan'ın yeni sevgilisi kim? Sadri Alışık kim, kaç yaşında?

SADRİ ALIŞIK KİM, KAÇ YAŞINDA?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak aynı dizide rol aldığı Kerem Bürsin ile gözlerden uzak kısa süreli bir ilişki yaşayan Sancaktutan, gönlünü yapımcı Sadri Alışık'a kaptırdı.

Hafsanur Sancaktutan'ın yeni sevgilisi kim? Sadri Alışık kim, kaç yaşında?

Hafsanur Sancaktutan'ın yeni sevgilisi kim? Sadri Alışık kim, kaç yaşında?

Hafsanur Sancaktutan'ın yeni sevgilisi kim? Sadri Alışık kim, kaç yaşında?

Hafsanur Sancaktutan'ın yeni sevgilisi kim? Sadri Alışık kim, kaç yaşında?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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