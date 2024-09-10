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HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? 2025 Hac kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? Hac kayıt ücreti ne kadar?

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2025 yılı için Hac kuraları çekilişi ve kayıt yenileme süreci hakkında merak edilenler haberimizde. Hac kuraları ne zaman çekilecek, kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Detaylar haberimizde. Peki, 2025 Hac kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

2025 yılı hac kayı ve kayıt yenileme tarihi merak ediliyor. Birçok kişi hac kayıtlarının ne zaman ve nereden yapılacağını araştırıyor. Peki, 2025 yılı için hac kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? Hac kayıt ücreti hangi bankalara yatırılabilir? Daha fazla bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.

HAC KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN?

2025 yılında hacca gitmek için ilk kez kayıt yaptıracak vatandaşların ön kayıtları ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos 2024 - 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? 2025 Hac kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? Hac kayıt ücreti ne kadar?

HAC KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

İlk defa kayıt yaptıracak olanlar, 750 Türk Lirası ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların hac kurumsal tahsilat hesaplarına yatıracaklar. Bu bankalar arasında Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım yer almaktadır.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? 2025 Hac kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? Hac kayıt ücreti ne kadar?

HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 Hac kura çekimi için Diyanet İşleri Başkanlığı henüz kesin bir tarih açıklamadı. Ancak, önceki yıllara bakıldığında, kura çekiminin Ekim ayı sonu ile Kasım ayının ilk haftası arasında yapılması beklenmektedir. Örneğin, 2024 yılı hac kura çekimi 2 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilmişti.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? 2025 Hac kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? Hac kayıt ücreti ne kadar?

HAC KAYIT ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Hac kayıt ücretini yatırabileceğiniz belli başlı bankalar bulunuyor. Bu bankalar arasında Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım yer almaktadır.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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