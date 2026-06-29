Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel'le birlikte 60 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne geçebileceği söyleniyor

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, CHP'de yaşanan son gelişmeleri ve Ankara kulislerini Melis Yaşar'a değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihraç kararlarını sürdürdüğünü belirten Güzel, Özgür Özel'in sahadaki çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Anadolu Birliği Partisi üzerinden yeni parti hazırlıklarına ilişkin dikkat çeken kulis bilgilerini paylaşan Güzel, Terörsüz Türkiye Yasası'nın da 15 Temmuz sonrasında Meclis gündemine gelebileceğini söyledi.

CHP'de yaşanan liderlik tartışmaları ve yeni parti iddiaları gündemdeki yerini korurken, Ankara kulislerinde konuşulan son gelişmeleri Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel değerlendirdi. Güzel, hem CHP'deki son tabloya hem de Terörsüz Türkiye Yasası'na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU İHRAÇ KARARLARINI SÜRDÜRÜYOR"

CHP'deki disiplin sürecine değinen Güzel, "Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarına ve teşkilatlarına yönelik ihraç kararlarını sürdürüyor" dedi. Parti içerisinde yeni döneme ilişkin adımların devam ettiğini belirten Güzel, Özgür Özel'in ise çalışmalarını farklı bir alanda sürdürdüğünü ifade ederek, "Özgür Özel çalışmalarını sahada sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"60 MİLLETVEKİLİYLE YENİ PARTİYE GEÇİŞ İDDİASI"

Ankara kulislerinde konuşulan yeni parti iddialarını değerlendiren Güzel, "Anadolu Birliği Partisi, yeni parti çalışmaları konusunda somut yol alındığı anlaşılan bir parti" dedi. Güzel, dikkat çeken kulis bilgisini ise "Özgür Özel'le birlikte 60 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne geçebileceği söyleniyor" sözleriyle paylaştı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE YASASI İÇİN TİTİZ ÇALIŞMA"

Meclis gündemindeki önemli başlıklardan biri olan Terörsüz Türkiye Yasası'na da değinen Güzel, "Terörsüz Türkiye yasasında çok titiz bir çalışma yürütülüyor" ifadelerini kullandı. Sürecin dikkatle ilerlediğini belirten Güzel, "15 Temmuz sonrasında Terörsüz Türkiye yasası teklif olarak Meclis'e sunulabilir" diyerek yasa takvimine ilişkin kulis bilgisini aktardı.