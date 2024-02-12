Üye Girişi
Haberler

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i, eşi ile gündemde! Ahmet Sezerel'in kendisinden de ünlü eşi kim?

Güncelleme:

Hababam Sınıfı'nın unutulmaz karakterlerinden Çalışkan Ahmet olarak tanınan Ahmet Sezerel'in eşini görenler şaşırdı. Ahmet Sezerel'in kendisinden daha ünlü olan eşinin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Ahmet Sezerel'in kendisinden de ünlü eşi kim?

Yeşilçam'ın akıllara kazınan yapımı Hababam Sınıfı'nın Ahmet'i özel hayatı ile konuşuluyor. Ahmet Sezerel, şimdilerde Yargı dizisinde yer alan ünlü bir isim ile evli çıktı. Ünlü çiftin evliliklerinden 2 de çocukları bulunuyor. Peki Çalışkan Ahmet'in eşi kim? Kaç yıllık evliler? İşte detaylar…

AHMET SEZEREL KİMDİR?

Bir dönemin vazgeçilmez yapımlarından biri de hiç şüphesiz ki Hababam Sınıfı. Akıllara kazınan Hababam Sınıfı oyuncuları zaman zaman geçirdiği değişimlerle gündeme geliyor. Hababam Sınıfı'nda Çalışkan Ahmet olarak bilinen usta oyuncu Ahmet Sezerel gündeme geldi. Oyuncu, özel hayatıyla hayranlarını şaşırtmayı başardı.

AHMET SEZEREL'İN EŞİ KİMDİR?

Ahmet Sezerel'in eşi de ekranlardan aşina olunan bir isim çıktı. Sezerel'in eşi, birçok dizi ve filmde yer alan şimdilerde ise Yargı dizisinde boy gösteren bir oyuncu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Ahmet Sezerel, bu zamana kadar eşi ile gündeme gelmemeyi başarsa da gerçek gün yüzüne çıktı. Usta oyuncunun yıllardır aynı hayatı paylaştığı eşi, Yargı dizisinde Nadide karakterine hayat veren Ayşen Sezerel çıktı. Ahmet ve Ayşe Sezerel çiftinin bu evliliklerinden ise iki evladı bulunuyor.

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i eşi ile gündemde! Ahmet Sezerel'in kendisinden de ünlü eşi kim?

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i eşi ile gündemde! Ahmet Sezerel'in kendisinden de ünlü eşi kim?

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i eşi ile gündemde! Ahmet Sezerel'in kendisinden de ünlü eşi kim?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ayşen Sezerel Ahmet Sezerel Yargı 3.Sayfa Gündem Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor - Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Hababam Sınıfı Tatilde nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi? AKOM'dan İstanbul'a yağış alarmı! Hafta boyu yağış devam edecek mi? Mekanik konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Mekanik filmi hangi yıl çekildi, hangi ülke yapımı? Mekanik nerede çekildi? KAYSERİSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Kayserispor- Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024? 12 Şubat 2024 barajların doluluk seviyesi nasıl? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 12 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 51. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 51. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? 12 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Trabzonspor - Hatayspor maçı CANLI izle! 12 Şubat Trabzonspor - Hatayspor maçı canlı yayın izle! 12 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 12 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i, eşi ile gündemde! Ahmet Sezerel'in kendisinden de ünlü eşi kim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title