Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i, eşi ile gündemde! Ahmet Sezerel'in kendisinden de ünlü eşi kim?

Yeşilçam'ın akıllara kazınan yapımı Hababam Sınıfı'nın Ahmet'i özel hayatı ile konuşuluyor. Ahmet Sezerel, şimdilerde Yargı dizisinde yer alan ünlü bir isim ile evli çıktı. Ünlü çiftin evliliklerinden 2 de çocukları bulunuyor. Peki Çalışkan Ahmet'in eşi kim? Kaç yıllık evliler? İşte detaylar…

AHMET SEZEREL KİMDİR?

Bir dönemin vazgeçilmez yapımlarından biri de hiç şüphesiz ki Hababam Sınıfı. Akıllara kazınan Hababam Sınıfı oyuncuları zaman zaman geçirdiği değişimlerle gündeme geliyor. Hababam Sınıfı'nda Çalışkan Ahmet olarak bilinen usta oyuncu Ahmet Sezerel gündeme geldi. Oyuncu, özel hayatıyla hayranlarını şaşırtmayı başardı.

AHMET SEZEREL'İN EŞİ KİMDİR?

Ahmet Sezerel'in eşi de ekranlardan aşina olunan bir isim çıktı. Sezerel'in eşi, birçok dizi ve filmde yer alan şimdilerde ise Yargı dizisinde boy gösteren bir oyuncu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Ahmet Sezerel, bu zamana kadar eşi ile gündeme gelmemeyi başarsa da gerçek gün yüzüne çıktı. Usta oyuncunun yıllardır aynı hayatı paylaştığı eşi, Yargı dizisinde Nadide karakterine hayat veren Ayşen Sezerel çıktı. Ahmet ve Ayşe Sezerel çiftinin bu evliliklerinden ise iki evladı bulunuyor.