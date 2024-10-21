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Güzel Aşklar Diyarı hangi gün, saat kaçta? Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu?

Güzel Aşklar Diyarı hangi gün, saat kaçta? Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu?
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisi hangi gün ve saat kaçta yayınlandığı merak ediliyor. Güzel Aşklar Diyarı dizisi her Pazartesi yeni bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler? Güzel Aşklar Diyarı oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Peki, Güzel Aşklar Diyarı hangi gün, saat kaçta? Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu?

Güzel Aşklar Diyarı hangi gün, saat kaçta? Güzel Aşklar Diyarı dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacağı ve Güzel Aşklar Diyarı dizisinde son bölüm neler olduğu merak ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Güzel Aşklar Diyarı yeni bölümde neler olacağı yoğun ilgiyle araştırılıyor. Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ HANGİ GÜN?

Güzel Aşklar Diyarı dizisi her Pazartesi saat 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Güzel Aşklar Diyarı hangi gün, saat kaçta? Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu?

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Roza'nın Tufan'a silah doğrultması, Tufan'ın ellerinden kaçmasına sebep olur. Arhan, Deniz'le aralarındaki buzları eritmeye uğraşırken Lal'in evden kaçıp Alaca konağına sığınması Deniz ve Arhan arasında yeni bir gerilim başlatır. Arhan'ın peşinde oldukları kamyoneti bulmak için gittiği yerde yaşayacağı şok bütün planlarını etkileyecektir. Bu sırada Deniz, kendisine gelen bir teklifle hastanede çalışmak için görüşmeye gider. Ancak henüz farkında olmasa da yolu hayatını etkileyecek biriyle kesişmiştir. Tüm bunlar yaşanırken Gönül, beklemediği bir anda konağın en büyük sırrını öğrenir.

Güzel Aşklar Diyarı hangi gün, saat kaçta? Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu?

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İzmir'de yaşayan, tıp fakültesini yeni bitirmiş olan Deniz, sevgilisi Arhan'ın ailesiyle tanışmak için Kapadokya'ya gider. Masal gibi başlayan bu yolculuk kimsenin beklemediği bir savaşın fitilinin ateşlenmesine neden olur. Her şeye rağmen evlenmekte kararlı olan Arhan ve Deniz'in ihtişamlı düğünü kanlı bir geceye dönüşür. Şimdi Deniz hiç bilmediği bir coğrafyada, kendisine düşman Alaca ailesinin içerisinde var olma savaşı verecektir. Deniz ve Arhan onları çevreleyen bunca zorluğa rağmen aşklarını korumayı başarabilecekler midir?

Güzel Aşklar Diyarı hangi gün, saat kaçta? Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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