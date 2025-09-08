Gürsel Tekin olayı nedir? CHP'ye kayyum atandı mı?

Son dönemde CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan yönetim krizleri, partide geçici bir heyetin atanmasına yol açtı. Mahkeme kararıyla görevlendirilen bu heyet, partideki sorunları çözmek ve birliği sağlamak amacıyla çalışmalarına başladı. CHP genel merkezine yönelik kayyum iddiaları ise hukuki süreçler sonucunda reddedilirken, özellikle Gürsel Tekin'in heyette yer alması dikkat çekti. Peki, CHP'ye gerçekten kayyum atandı mı? Gürsel Tekin olayı nedir?

CHP'YE KAYYUM ATANDI MI?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'na, mahkeme kararı doğrultusunda geçici bir heyet atanmıştır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla oluşturulan bu heyet, parti içindeki sorunları çözmek ve birliği sağlamak amacıyla görevlendirilmiştir. Bu atama, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı özelinde gerçekleşmiş olup, genel merkeze yönelik bir kayyum atanması söz konusu değildir.

CHP'YE NEDEN KAYYUM ATANDI?

CHP'ye genel merkez bazında kayyum atanmasıyla ilgili resmi bir karar bulunmamaktadır. Üç farklı mahkeme, partinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali talebini reddetmiştir. Dolayısıyla parti yönetimine kayyum atanması hukuken mümkün olmamış ve böyle bir uygulama gerçekleşmemiştir. İstanbul İl Başkanlığı'nda ise yaşanan iç sorunları çözmek adına geçici bir heyet görevlendirilmiştir.

GÜRSEL TEKİN OLAYI NEDİR?

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan geçici heyetin içinde yer alan deneyimli siyasetçidir. Son günlerde adı partideki yönetim ve birlik sorunlarının çözümünde öne çıkan bu heyetle birlikte gündeme gelmiştir. Gürsel Tekin'in bu süreçteki görevi, partinin İstanbul'daki iç meselelerini düzenlemek ve parti içi uyumu sağlamak olarak ifade edilmektedir.

GÜRSEL TEKİN KİMDİR?

Gürsel Tekin, uzun yıllardır CHP'de önemli görevler üstlenen, deneyimli bir siyasetçidir. İstanbul milletvekilliği yapmış, parti içinde yenilikçi ve reformist yaklaşımlarıyla tanınmaktadır. Tekin, sosyal demokrat çizgideki duruşu ve parti içi tecrübesiyle CHP'nin kritik isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Atandığı geçici heyetle birlikte, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan sorunların çözümünde aktif rol oynamaktadır.