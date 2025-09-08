Son dönemlerde Türkiye'nin siyaset gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Gürsel Tekin, özellikle CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanması ve sonrasında yaşanan gelişmelerle dikkatleri üzerine çekti. Peki, Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin kaç yaşında, nereli, mal varlığı ne kadar? İşte detaylar...

GÜRSEL TEKİN KİMDİR?

Gürsel Tekin, 6 Ocak 1964 tarihinde Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Karlıyazı köyünde doğmuştur. Eğitimine Kars Alparslan Lisesi'nde devam eden Tekin, daha sonra Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni kazansa da, ekonomik nedenlerle eğitimi sürdüremeyerek İstanbul'a taşınmıştır.

Siyasi kariyerine genç yaşta CHP gençlik örgütünde başlayan Tekin, 1989'da Kadıköy Belediye Meclis Üyeliği'ne seçilmiş, 1997'de Belediye Başkan Vekili olmuş, 1999 ve 2004 seçimlerinde yeniden meclis üyeliğine seçilmiş; aynı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeliği'ni de üstlenmiştir. 2007'de CHP İstanbul İl Başkanlığı'na getirilmiş, 2010–2014 yılları arasında parti Genel Sekreterliği görevini yürütmüş (2014–2015) ve 2011'den itibaren Milletvekili olarak TBMM'de temsil edilmiştir.

GÜRSEL TEKİN KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi: 6 Ocak 1964. Bu durumda, Eylül 2025 itibarıyla 61 yaşındadır.

GÜRSEL TEKİN NERELİ?

Gürsel Tekin, Türkiye'nin kuzeydoğusunda Ardahan'ın Göle ilçesinin Karlıyazı köyünde doğmuştu.

GÜRSEL TEKİN MAL VARLIĞI NE KADAR?

Gürsel Tekin'in mal varlığıyla ilgili kamuoyunda çeşitli iddialar gündeme gelmiş olsa da, Tekin bu tür spekülasyonlara karşı net açıklamalarda bulundu:

Resmî açıklamalar (Mart 2024): Tekin, o dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, iki dairesi, Balıkesir Edremit'te 290 m²'lik bir arsası ve Skoda ile Mini Cooper marka iki aracı olduğunu belirtti.

TV100 röportajı (Eylül 2025): TV100'de yayınlanan bir programa verdiği özel yanıtında ise; "2 evim, 1 arabam var. Bir de eşimin evi var" diyerek mal varlığını sade biçimde özetledi.

İddialar ve çelişkiler: Kamuoyunda "7 benzin istasyonu, 11 şirket, 286 daire" gibi rakamlar dolaşsa da, bu iddialar Tekin ya da resmi kaynaklar tarafından doğrulanmamıştır.

GÜRSEL TEKİN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

2025 yılı Eylül ayında, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, MBYK (Merkez Yürütme Kurulu) tarafından görevini kabul etmesi üzerine tedbirli şekilde partiden ihraç edilmiştir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasına göre, partinin tüzüğüne aykırı şekilde hareket ettiği gerekçesiyle disiplin işlemi başlatılmıştı.

Tekin de, "ifademi almadan beni ihraç edemezsiniz" diyerek süreci protesto etmiş, savunma hakkını talep etmiştir.

GÜRSEL TEKİN NEREYE KAYYUM ATANDI?

8 Ekim 2023'te gerçekleşen CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nin iptaline ilişkin açılan davada, Mahkeme İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırmış, yerine kayyum heyeti olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'a yetki vermiştir.

Gürsel Tekin, bu atamayı kabul ettiğini belirtmiş; "Partimizi adliye koridorlarından, kavga alanlarından kurtarmak ve iktidara taşımak" amacını vurgulamıştır.

GÜRSEL TEKİN OLAYI NEDİR?

Bu başlık, gelişmeleri özetleyerek durumu netleştiriyor:

Kongre iptali (8 Ekim 2023): CHP İstanbul İl Kongresi'nin usulsüzlük iddiaları nedeniyle dava açılmış, Mahkeme süreci durdurmuş ve kongreyi geçersiz saymıştır.

Kayyum ataması (Eylül 2025): Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum heyeti atanmış ve Tekin de bu heyette yer almıştır.

Görevi kabullenme: Tekin'in yaptığı ilk açıklamalar, görevi kabul edeceği yönündedir.

Partiden ihraç: CHP MYK'sı, Tekin'in görevi kabul ettiği açıklamalarının ardından ihraç edilmesine karar vermişti.

Savunma talebi: Tekin, kendisine savunma hakkı tanınmadan ihraç edildiğini öne sürmüştür.

Bu süreç, Türk siyasi arenasında CHP içinde stratejik, hukuksal ve medya odağında derin yankı uyandırmış; parti içi krizi daha da tırmandırmıştır.