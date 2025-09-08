Gürsel Tekin'in, istifa ettiği partisine kayyum olarak atanması büyük ses getirdi ve gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Bu gelişmelerin ardından, Tekin'in özel hayatına olan ilgi de arttı; özellikle eşi hakkında merak edilenler sosyal medyada sıkça gündeme gelmeye başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor. Gürsel Tekin'in eşi kimdir? Mehtap Özkan kaç yaşında, nereli?

MEHTAP ÖZKAN KİMDİR?

Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı. Medya sektörüne ilk adımını Kanal B'de stajyer olarak attı. 2014 yılında TV8'de sunuculuk yapan isim, ardından Beyaz TV'de muhabirlik görevini üstlendi ve hava durumu programlarında da izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Halk TV'de hafta sonu ve gece haber bültenlerini sundu. 2019 yılında Habertürk'e transfer olan deneyimli sunucu, günümüzde Ekol TV'de 17.00 – 19.00 saatleri arasında yayınlanan haber bültenini izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

MEHTAP ÖZKAN KAÇ YAŞINDA?

1990 yılında doğan Mehtap Özkan, günümüzde 34 yaşındadır. Kariyerine başladığı yıllardan bu yana birçok alanda deneyim kazanmış olan Özkan, genç yaşına rağmen önemli başarılara imza atmıştır. Hem profesyonel yaşamında hem de kişisel hayatında aktif ve dinamik bir profil çizen Mehtap Özkan, 30'lu yaşlarının başında olmanın getirdiği enerji ve tecrübeyi bir arada taşıyor.

MEHTAP ÖZKAN NERELİ?

Mehtap Özkan, 22 Aralık 1990 tarihinde Türkiye'nin başkenti Ankara'nın prestijli ilçelerinden Çankaya'da doğdu. Doğduğu şehir ve çevresi, onun eğitim ve kişisel gelişim sürecinde önemli bir rol oynadı. Ankara'nın kültürel ve sosyal olanaklarından faydalanarak büyüyen Özkan, burada aldığı eğitim ve deneyimlerle kariyerine sağlam bir temel oluşturdu.

GÜRSEL TEKİN KİMDİR?

Gürsel Tekin, 1964 yılında Ardahan'da doğan deneyimli bir Türk siyasetçidir. Siyasi kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çeşitli görevler alarak başladı ve 1990'ların sonlarından itibaren aktif olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında siyaset yapmaktadır.

2007 yılında İstanbul milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmiştir. Partide sosyal demokrat çizgiyi savunan önemli isimlerden biri olan Tekin, özellikle Kürt meselesi, şehircilik politikaları ve sosyal adalet konularında yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.

Uzun yıllardır siyasetin içinde yer alan Gürsel Tekin, aynı zamanda parti içi demokratik süreçler ve yönetim anlayışı konusunda eleştirel bir duruş sergilemektedir.

GÜRSEL TEKİN İLE MEHTAP ÖZKAN NE ZAMAN EVLENDİ?

Mehtap Özkan, 2022 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin deneyimli isimlerinden Gürsel Tekin ile evlendi. Çiftin nikah töreni, İstanbul'un prestijli mekanlarından Çırağan Sarayı'nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Gürsel Tekin, Mehtap Özkan'dan 26 yaş büyük olup, bu yaş farkı çiftin ilişkisine dair sıkça konuşulan detaylardan biri oldu.