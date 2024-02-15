Kurtlar Vadisi dizisindeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan Gürkan Uygun'un kim olduğu merak ediliyor. Uygun'un hangi yapımlarda oynadığı, kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Gürkan Uygun kimdir? Memati Baş kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

GÜRKAN UYGUN KİMDİR?

27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit'te doğmuştur. Aslen Ordu'lu ve Gürcü kökenlidir. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı. 1990 yılında amatör tiyatroya başladı. Ardından Dormen Tiyatrosu'nda eğitim almıştır. 1996 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı. Tatlı Kaçıklar, Böyle Mi Olacaktı, Yedi Numara, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol almıştır. Kendisi en çok Kurtlar Vadisi dizisindeki Memati rolüyle tanınır. Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide yaklaşık 10 yıl boyunca Memati karakterini canlandırmıştır.. Daha sonra birkaç bölüm için Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini oynamıştır. 2013-2015 tarihleri arasında yayınlanan Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterini canlandırmıştır. Gürkan Uygun dördüncü dönem BBG evinde yer alan Şebnem Ceylan ile 26 Nisan 2008 tarinde evlendi.Mihriban Balım(2008) adında bir kızı , Ateş(2010) adında bir oğlu vardır.

Diziler

Kurtlar Vadisi Pusu - 2007 - Memati

Kurtlar Vadisi Terör - 2007 - Memati

Kurtlar Vadisi - 2003 - Memati

Şapkadan Babam Çıktı - 2003 - Kerem

Deli Yürek - 2001 - Cihan

Yedi Numara - 2000 - Anıl

Böyle Mi Olacaktı - 1997 - Serkan

Tatlı Kaçıklar - 1996 - Tolgahan

Gürkan Uygun

Gürkan Uygun

Gürkan Uygun

Gürkan Uygun