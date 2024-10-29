Birçok kişi Güney Kore savaşının ne zaman başladığını merak ediyor. Bu savaşın detayları araştırılıyor. 20. yüzyılın en önemli ve yıkıcı çatışmalarından biri olan Güney Kore Savaşı, 25 Haziran 1950'de başladı. Bu savaş, Kore Yarımadası'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki siyasi ve askeri ayrılığı kalıcı hale getirerek bölgede büyük bir etki yarattı. Peki, Güney Kore Savaşı ne zaman oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNEY KORE SAVAŞI NE ZAMAN OLDU?

Kore Savaşı, 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırmasıyla başladı ve 1953'te sona erdi. Bu savaş, Soğuk Savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Sovyetler Birliği'nin dolaylı karşılaşması olarak bilinir. Kore Savaşı'nın Kuzey Kore'de "Vatan Kurtuluş Savaşı," Güney Kore'de ise "Han-Guk Savaşı" olarak adlandırılması, her iki tarafın kendi perspektifinden savaşa verdiği önemi yansıtır.

Savaş, başlangıçta Kuzey ve Güney Kore arasında yaşanırken ABD'nin Güney Kore'yi, Çin'in ise Kuzey Kore'yi desteklemesiyle uluslararası bir boyut kazandı. Bu durum, savaşın başta bölgesel bir çatışma iken küresel bir nitelik kazanmasına neden oldu ve Kore Savaşı, Soğuk Savaş'ın ilk sıcak çatışması olarak tarihe geçti. Kore Ateşkes Antlaşması ise çatışmaları durdurdu ancak taraflar arasında kalıcı bir barış sağlanamadı; bu yüzden iki ülke hâlâ teknik olarak savaş halinde kabul edilir.

Kore, 1905 yılında Japonya tarafından ilhak edilip 1945'te Japonya'nın teslimiyetiyle bu hâkimiyetten kurtulsa da, ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki anlaşmazlık Kore Yarımadası'nın bölünmesine yol açtı. 38. paralelde Sovyet yanlısı Kuzey Kore ve ABD destekli Güney Kore olarak ikiye ayrılan Kore'de, 1948 ve 1949 yıllarında süper güçler askerlerini geri çekti. Savaş öncesi ekonomik ve sosyal zorluklar içindeki Kore, bu ayrılıkla daha da belirsiz bir geleceğe sürüklendi.

1953'te, Kore Tarafsız Bölgesi (DMZ) kuruldu, mahkumların dönüşüne izin verildi ancak bir barış antlaşması imzalanmadı. En son 2018'de, Kuzey ve Güney Kore liderleri bir araya gelerek Kore Savaşı'nı resmen sona erdirme hedefini dile getirdiler. Kore Savaşı sırasında Çin Halk Gönüllü Ordusu, Birleşmiş Milletler (BM) birliklerini 38. paralelin güneyine doğru iterek ciddi bir ilerleme sağladı ve Güney Kore topraklarına bir süreliğine hakim oldu. Ancak, BM kuvvetlerinin güçlü karşı saldırıları, cepheyi yeniden 38. paralel boyunca sabitlemeyi başardı. Bu süreçte, ABD Kuvvetleri Komutanı Mareşal Douglas MacArthur, Başkan Harry Truman'ın talimatlarına aykırı bir biçimde ordularını tekrar Çin sınırına kadar ilerletmekte ısrarcı olunca, Truman tarafından emekliye sevk edildi. Savaşın durağanlaşması ve iki tarafın da belirgin bir üstünlük sağlayamaması, barış görüşmelerine zemin hazırladı. Nisan 1952'de başlayan barış görüşmeleri, 159 oturumun ardından Temmuz 1953'te ateşkes antlaşmasıyla sonuçlandı.