Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili adli inceleme devam ediyor. Soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da aralarında bulunduğu toplam beş kişi gözaltına alındı.

GÜLLÜ'NÜN DÜŞMESİNDE FİZİKİ MÜDAHALE İHTİMALİ

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, Güllü'nün ölümünün basit bir düşme vakasıyla açıklanamayacağı vurgulandı. Raporda, düşüş yönü, bedenin konumu, ivme, temas noktaları ve darbe etkisinin sıradan bir kayma ya da tökezleme ile örtüşmediği, olayda itilme ya da fiziksel müdahale ihtimalinin güçlü olduğu değerlendirmesine yer verildi.

TEMİZLENEN GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

Öte yandan TÜBİTAK tarafından incelenerek temizlenen güvenlik kamerası ses kayıtlarının da dosyaya girdiği öğrenildi. Bu kayıtlarda, bir boğuşma yaşandığına işaret eden seslerin ardından Güllü'nün pencereden itilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. İncelemede, Gülter'e ait olduğu belirtilen "Şimdi seni atacağım" ve sonrasında "Hadi görüşürüz, bay bay" sözlerinin kayıtlarda yer aldığı ifade edildi.

GÜLLÜ: BUNLAR BENİ ÖLDÜRECEK

SHOW TV'de yayınlanan "Bu Sabah" programına katılan Çiğdem Turan ile Güllü'nün eski asistanı Bedriye Karabulut da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gözyaşları içinde konuşan Turan, Güllü ile 42 yıllık çok yakın bir dostlukları olduğunu, Tuğyan'ın çocukluğundan bu yana agresif bir yapıya sahip olduğunu ileri sürdü. Turan, Güllü'nün ölümünden birkaç gün önce kendisine ulaşarak "Bunlar beni öldürecek" dediğini bir kez daha yineledi.

Turan, Güllü'nün sağlık sorunları nedeniyle tartışmalardan uzak durmaya çalıştığını, yaşanan anlaşmazlıkların büyük bölümünün para meseleleri, ilişkiler ve arkadaş çevresi kaynaklı olduğunu söyledi. Ayrıca Güllü'nün, Tuğyan'ın evli bir erkekle yaşadığı ilişkiye karşı çıktığını, arkadaş çevresinin Tuğyan'ı olumsuz yönde etkilediğini ve oğlu Tuğberk'in de olayda küçük de olsa bir payı olabileceğini iddia etti. Turan, Tuğberk'in sabah saatlerinde yaptığı "Annem intihar etmedi" açıklamasının kendisini şaşırttığını da dile getirdi.

"TUĞYAN'LA YAŞANAN TARTIŞMALAR ZAMAN ZAMAN FİZİKİ MÜDAHALE OLUYORDU"

Programda söz alan Güllü'nün eski asistanı Bedriye Karabulut ise 13 yıl boyunca Güllü ile birlikte çalıştığını ve çocuklarının da onun yanında büyüdüğünü anlattı. Karabulut, Güllü'nün zaman zaman aşırı alkol aldığını ancak evdeki güvenlik kamerası görüntülerinde alkolün etkisi altında görünmediğini söyledi. Tuğyan ile yaşanan tartışmaların zaman zaman fiziksel boyuta ulaştığını, bu anlarda araya girmeye çalıştığını ifade eden Karabulut, Tuğberk'in annesinin ölümünü duyurduğu videoda yaşananlara inanmakta zorlandığını ve Güllü'nün yeni albümünün çıkacağını düşündüğünü aktardı.