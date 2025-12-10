Haberler

Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...
Güncelleme:
Yalova'daki evinin terasından düşerek ölen Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alınırken, ünlü şarkıcının daha önce patronu Ferdi Aydın'a söylediği söz dikkat çekti. Aydın, Güllü'nün kendisine, "Güllü Abla bana hep söylerdi. 'Başıma bir şey gelirse kızımdan veya oğlumdan bilin' derdi." ifadelerini kullandı.

  • Ünlü şarkıcı Güllü, Yalova Çınarcık'ta bir apartmanın 5'inci katından pencereden düşerek hayatını kaybetti.
  • Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
  • Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, Güllü'nün 'Başıma bir şey gelirse kızımdan veya oğlumdan bilin' dediğini ifade etti.

Yalova Çınarcık'ta Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

GÜLLÜ'NÜN KIZI GÖZALTINDA

Güllü'nün ölümüyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cinayet Büro Şubesi tarafından İstanbul Büyükçekmece'de bulundukları sitede gözaltına altına alınarak Yalova'ya götürüldü.

Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...Tuğyan Ülkem Gülter (solda)

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE KIZIMDAN VEYA OĞLUMDAN BİLİN"

Güllü'nün kızı Ferdi Aydın'dan ise dikkat çeken bir açıklama geldi. Gazeteci Rojda Altıntaş'a konuşan Aydın, Güllü'nün daha önce kendisine söylediği bir sözü açıkladı. Altıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Güllü'nün patronu Ferdi Aydın ile görüştüm. 'Bu bir cinayet. Hislerim yanıltmadı beni. Güllü Abla bana hep söylerdi. 'Başıma bir şey gelirse kızımdan veya oğlumdan bilin' derdi. Oğlu ve kızı katildir, onlarla konuşmuyorum." diyor."

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Güllü'nün kızı Tüğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce sokakta yürüdüğü anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tüğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde sokakta dolaştıkları anlar yer alıyor.

