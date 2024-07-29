Gülen Gözler filmi nerede çekildi? Gülen Gözler filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Gülen Gözler filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Oyuncu kadrosunda Münir Özkul ve Adile Naşit'in yer aldığı Gülen Gözler filmi nerede çekildiği merak ediliyor. Güler Gözler filmi ne zaman çekildi?Gülen Gözler filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

GÜLEN GÖZLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Filmin ana çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinde gerçekleştirildi. Arzu Film'in birçok yapımında çekim mekanı olarak kullandığı ve aralarında Mavi Boncuk ve Salak Milyoner gibi filmlerin de çekildiği köşk, "Stavro'nun eski köşkü" olarak bilinmektedir. Yeşilköy Gazi Evrenos Caddesi üzerinde bulunan bu köşk, Rum kökenli sanat yönetmeni Stavro Yuanidis'e aittir.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yaşar Usta (Münir Özkul), karısı Nezaket (Adile Naşit) ve beş yetişkin kızı ile İstanbul'da yaşamaktadır. Yaşar Usta, erkek çocuğu olacağı beklentisiyle tüm kızlarına erkek ismi vermiştir. Kalabalık ailesinin geçimini sağlamak için çok çalışmakta, cimriliği ve hilekârlığıyla zengin olmuş eski arkadaşı Yunus'un (Nejat Gürçen) inşaatları için doğramacılık yapmaktadır. Kızlarının gönül ilişkilerinden habersiz olan Yaşar Usta, onlara münasip kısmetler bulmak istemektedir. Büyük kızı Fikret'e (Ayşen Gruda) âşık olan Vecihi (Şener Şen) sürekli olarak kapısını aşındırsa da Yaşar Usta, kızını ona vermemekte direnir. Hikmet (Sevda Aktolga) ise evin alt katındaki marangozhanede çalışan Dursun (Halit Akçatepe) ve Ahmet'in (Ahmet Arıman) gözdesidir; bütün vaktini onlara oyunlar oynayarak geçirir. En düşkün olduğu kızı İsmet (Müjde Ar) Yunus'un oğlu Temel (Mahmut Hekimoğlu) ile evlenir; fakat Temel, babası tarafından onaylanmayan bu evlilik nedeniyle evlatlıktan reddedilir. Yapılan düğünün tüm masrafları fakir Yaşar Usta'ya kalır.

Vecihi, Fikret'i istemeye ve reddedilmeye devam etmekte, ara sıra da uçağıyla evin üstünden geçmektedir. Annesi Nezaket'in gözdesi olan Nedret (Itır Esen) ise ablası gibi sevdiği gençle evlenmek ister; ama sevgilisi Orhan (Ahmet Sezerel) henüz üniversite öğrencisidir. Yaşar Usta'nın evliliğe karşı çıkmasını engellemek için, bu genci ona zengin bir mühendis olarak tanıtırlar. Ancak yeni düğün yapan ailenin parası yoktur. Nezaket, kızının düğünü için Yaşar Usta'dan habersiz bir şekilde oturdukları evi ipotek ettirip müteahhit Yunus'tan borç alır; ancak düğünden sonra bu borcu ödeyemez. Evdeki gençler tavan arasında sabun tozu yapıp para kazanmaya çalışsa da hayalleri hüsranla sonuçlanır. Yunus, acımasız bir şekilde parasını istemektedir. Yaşar Usta, gerçekleri öğrenince çok üzülür. Tam ipotek nedeniyle evlerini terk etmek üzerelerken, Yunus'un sürekli olarak malzemeden çalarak inşa ettiği sitedeki apartmanlar yıkılır. İflas eden Yunus da Yaşar Usta'ya gelir. Onun tüm kötülüklerine rağmen, Yaşar Usta ona kucak açar. Filmin sonunda Yaşar Usta, yaşadıkları zorluklara rağmen ailesinin sorunlarının çözülmesi ile mutlu olur ve bu mutluluk anında, sürekli evin üstünde uçtuğu uçakla sonunda eve iniş yapıp kızını isteyen Vecihi'ye Fikret ile evlenme iznini verir.

Film, aynı zamanda kız çocuklarının ailenin ekonomik durumunu umursamadıkları için duyarsızlığını da eleştirmektedir.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ OYUNCU KADROSU