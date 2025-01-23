Grand Kartal Otel yıkılacak mı? Bolu'da yanan otele 'ağır hasarlı' raporu!

Grand Kartal Otel yıkılacak mı? Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de salı gecesi çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen binayla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı inceleme sona erdi. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yıkılacak mı? Detaylar haberimizdedir...

GRAND KARTAL OTEL YIKILACAK MI?

Bolu Kartalkaya'da çıkan ve Grand Kartal Otel'i kullanılamaz hale getiren yangın sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemesi tamamlandı. Ön hasar tespit raporunda, binanın "ağır hasarlı" olduğu belirtildi. Detaylı hasar tespit çalışmalarının ardından binanın güçlendirilmesi ya da tamamen yıkılmasına karar verilecek.

GRAND KARTAL OTEL MÜHÜRLENDİ

Yangının ardından jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak oteli mühürledi.

GRAND KARTAL OTEL'DE YANGIN NASIL ÇIKTI?

79 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili yapılan incelemelerde, otelde birçok standart eksikliğinin bulunduğu ortaya çıktı:

Yağmurlama Sistemi Eksikliği: Otelde otomatik yağmurlama sistemi olmadığı tespit edildi. Eğer bu sistem bulunsaydı, yangın başladığı noktada söndürülebilirdi.

Standartlara Uygun Olmayan Koridor Kapıları: Yangına dayanıklı olması gereken iç koridor kapılarının standart dışı olduğu, bu nedenle yangının hızla yayıldığı belirlendi. Standart kapılar olsaydı yangın bir katta sınırlı kalabilirdi.

Alarm ve Duman Sensörlerinin Çalışmaması: Isıya duyarlı yangın alarmı ve duman sensörlerinin çalışmadığı, bazı katlarda tamamen devre dışı bırakıldığı tespit edildi. Bu eksiklikler nedeniyle çoğu kişi yangına uykusunda yakalandı.

Yangın Merdivenlerinin Uygunsuzluğu: Otelde iki yangın merdiveni bulunmasına rağmen, ikisinin de otelin iç kısmında yer aldığı ve alevlerden etkilendiği belirlendi. Yangına dayanıklı kapılar ve acil çıkış alanlarının olmaması tahliyeyi imkânsız hale getirdi.

Otelde acil durum, tahliye ve yangına müdahale planlarının eksik olması, felaketin boyutunu daha da artırdı.