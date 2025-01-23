Üye Girişi
Haberler
Yangın faciasında kimlik tespiti tamamlandı, 78 kişi hayatını kaybetti

Tüm kimlikler tespit edildi! İşte yangın faciasındaki can kaybı
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlayan Şevval Şahin'den acı haber

Babasıyla yaptığı konuşmayla Türkiye'yi ağlatan Şevval'den acı haber
Ümit Özdağ'ın suikast endişesi! Cezaevi yönetimi iki kritik önlem aldı

Suikast endişesi yaşıyor! Cezaevi yönetiminden iki kritik önlem

Grand Kartal Otel yıkılacak mı? Bolu'da yanan otele "ağır hasarlı" raporu!

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grand Kartal Otel'in ön hasar tespit raporu tamamlandı. Bolu Kartalkaya'da feci şekilde yanan ve 79 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Grand Kartal Otel yıkılacak mı merak ediliyor. Türkiye'yi derinden sarsan yangın felaketiyle ilgili ihmaller zinciri her geçen gün daha fazla gün yüzüne çıkıyor. Peki, Grand Kartal Otel ne zaman yıkılacak?

Grand Kartal Otel yıkılacak mı? Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de salı gecesi çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen binayla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı inceleme sona erdi. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yıkılacak mı? Detaylar haberimizdedir...

GRAND KARTAL OTEL YIKILACAK MI?

Bolu Kartalkaya'da çıkan ve Grand Kartal Otel'i kullanılamaz hale getiren yangın sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemesi tamamlandı. Ön hasar tespit raporunda, binanın "ağır hasarlı" olduğu belirtildi. Detaylı hasar tespit çalışmalarının ardından binanın güçlendirilmesi ya da tamamen yıkılmasına karar verilecek.

Grand Kartal Otel yıkılacak mı? Bolu'da yanan otele 'ağır hasarlı' raporu!

GRAND KARTAL OTEL MÜHÜRLENDİ

Yangının ardından jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak oteli mühürledi.

Grand Kartal Otel yıkılacak mı? Bolu'da yanan otele 'ağır hasarlı' raporu!

GRAND KARTAL OTEL'DE YANGIN NASIL ÇIKTI?

79 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili yapılan incelemelerde, otelde birçok standart eksikliğinin bulunduğu ortaya çıktı:

  • Yağmurlama Sistemi Eksikliği: Otelde otomatik yağmurlama sistemi olmadığı tespit edildi. Eğer bu sistem bulunsaydı, yangın başladığı noktada söndürülebilirdi.

Grand Kartal Otel yıkılacak mı? Bolu'da yanan otele 'ağır hasarlı' raporu!

  • Standartlara Uygun Olmayan Koridor Kapıları: Yangına dayanıklı olması gereken iç koridor kapılarının standart dışı olduğu, bu nedenle yangının hızla yayıldığı belirlendi. Standart kapılar olsaydı yangın bir katta sınırlı kalabilirdi.

Grand Kartal Otel yıkılacak mı? Bolu'da yanan otele 'ağır hasarlı' raporu!

  • Alarm ve Duman Sensörlerinin Çalışmaması: Isıya duyarlı yangın alarmı ve duman sensörlerinin çalışmadığı, bazı katlarda tamamen devre dışı bırakıldığı tespit edildi. Bu eksiklikler nedeniyle çoğu kişi yangına uykusunda yakalandı.

Grand Kartal Otel yıkılacak mı? Bolu'da yanan otele 'ağır hasarlı' raporu!

  • Yangın Merdivenlerinin Uygunsuzluğu: Otelde iki yangın merdiveni bulunmasına rağmen, ikisinin de otelin iç kısmında yer aldığı ve alevlerden etkilendiği belirlendi. Yangına dayanıklı kapılar ve acil çıkış alanlarının olmaması tahliyeyi imkânsız hale getirdi.

Otelde acil durum, tahliye ve yangına müdahale planlarının eksik olması, felaketin boyutunu daha da artırdı.

Grand Kartal Otel yıkılacak mı? Bolu'da yanan otele 'ağır hasarlı' raporu!

Grand Kartal Otel yıkılacak mı? Bolu'da yanan otele 'ağır hasarlı' raporu!

Grand Kartal Otel yıkılacak mı? Bolu'da yanan otele
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Galatasaray'ı ilgilendiren dev maç şifresiz kanalda
img

78 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler
img

AK Parti rozetini taktı ama geçmişte söyledikleri peşini bırakmıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan'dan yatırım kararı! Parayı duyan Trump rotasını değiştirdi

Prens Selman'ın sözünü duyan Trump rotasını değiştirdi
Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
Muslera'dan Okan Buruk ve yöneticilere: Ben artık yokum

Galatasaray defterini kapattı
Geçmişte söyledikleri saf değiştiren Kürşad Zorlu'nun peşini bırakmıyor

AK Parti rozetini taktı ama geçmişte söyledikleri peşini bırakmıyor
Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti
Yangın paylaşımını silen Giray Altınok, tepkiler nedeniyle hesabını kapattı

Tepkiler nedeniyle hesabını kapattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.