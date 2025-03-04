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Gözde Gürkan ve Can Yaman olayı nedir? Gözde Gürkan ve Can Yaman sevgili mi?

Gözde Gürkan ve Can Yaman olayı nedir? Gözde Gürkan ve Can Yaman sevgili mi?
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Oyunculuk kariyeri ile birlikte hayatını da İtalya'ya taşıyan ünlü oyuncu Can Yaman ile İnci Taneleri dizisinin popüler oyuncusu Gözde Gürkan arasındaki yakınlığın dikkat çekmesi, magazin dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Peki, Gözde Gürkan ve Can Yaman sevgili mi? Gözde Gürkan ve Can Yaman iddiaları doğru mu? İşte, detaylar…

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'den ayrılarak İtalya'ya giden ve oyunculuk kariyerine orada devam etmeye karar veren Can Yaman ile başarılı oyuncu Gözde Gürkan hakkında çıkan haberler magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Haklarında çıkan söylentilerin ardından "Gözde Gürkan ve Can Yaman arasında ne var?", "Gözde Gürkan ve Can Yaman sevgili mi?" gibi sorular en çok aratılanlara girdi. Peki, Gözde Gürkan ve Can Yaman sevgili mi, iddialar doğru mu? İşte, ikili hakkında merak edilen detaylar…

GÖZDE GÜRKAN VE CAN YAMAN SEVGİLİ Mİ?

Son dönemlerde yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Can Yaman, bu kez aşk hayatıyla dikkatleri üzerine topladı. Gazeteci Bülent Cankurt'un iddialarına göre, Can Yaman, geçtiğimiz hafta İstanbul'dayken Gözde Gürkan'ın Ulus'taki evinden Gözde Gürkan ile el ele çıkarken görüntülendi. Açıklamaları sırasında Gözde Gürkan'ın o apartmanda yaşadığını belirten Bülent Cankurt, ikilinin el ele apartmandan çıkmasını, sevgili olduklarına dair güçlü bir işaret olduğunu söyledi.

Gözde Gürkan ve Can Yaman olayı nedir? Gözde Gürkan ve Can Yaman sevgili mi?Can Yaman

Bülent Cankurt, paylaşımı sırasında "İtalya'da devam ettirdiği başarılı oyunculuk kariyerini, İspanya'ya da taşımaya hazırlanan Can Yaman, geçen hafta İstanbul'daydı. Ulus'ta oturan bir arkadaşım, Can Yaman'ı, evinin yanındaki apartmandan çıkarken görmüş. Üstelik yalnız da değilmiş; yanında güzel oyuncu Gözde Gürkan varmış. Hatta arkadaşım, ikisinin el ele apartmandan çıktığını söyledi. Bu arada bir detay daha verdi. Gözde Gürkan o apartmanda oturuyormuş. Her yan yana gördüklerime 'sevgili' yaftası yapıştırmayı sevmem bilirsiniz ama apartmandan el ele çıkmaları, Can Yaman ile Gözde Gürkan'ın sevgili olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Gözde Gürkan ve Can Yaman olayı nedir? Gözde Gürkan ve Can Yaman sevgili mi?İnci Taneleri dizisi Gözde Gürkan

Can Yaman ve Gözde Gürkan ise haklarında çıkan aşk dedikoduları ve sevgili oldukları yönündeki iddialar hakkında henüz herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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