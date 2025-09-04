Google ne zaman düzelecek? Google'a giriş neden yapılamıyor?

Son dakika... Google servislerinde yaşanan erişim sorunları kullanıcıları endişelendirdi. Başta Google, YouTube ve Gmail olmak üzere birçok servise yaklaşık bir saat boyunca erişim sağlanamadı. Sosyal medya platformlarında "Google çöktü mü?" sorusu gündeme otururken, pek çok kullanıcı yaşadığı sorunları paylaşarak nedenini araştırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GOOGLE NEDEN ÇÖKTÜ?

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında Google servislerinde yaşanan erişim sorununa ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kırık açıklamasında, "Bazı Avrupa ülkelerinde, özellikle Bulgaristan başta olmak üzere ciddi bir erişim problemi yaşanıyor. Görünen o ki bölgesel bazlı bir altyapı sorunu söz konusu. Bu tür sorunlar genellikle kısa süreli ve geçici oluyor. Şu anda çok büyük bir krizden söz etmek mümkün değil. Ancak Google altyapısını kullanan diğer sistemlerde de benzer sıkıntılar yaşanabilir," ifadelerini kullandı.

GOOGLE ERİŞİM SORUNUNU EN ÇOK YAŞAYAN ÜLKELER!

Erişim sorunu bildirilen ülkeler şu şekilde sıralandı:

Türkiye

Bulgaristan

Yunanistan

Gürcistan

Hırvatistan

Sırbistan

Romanya

Ermenistan

Hollanda

Almanya

Özellikle Doğu Avrupa ülkelerindeki kullanıcılar, Google servislerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını bildirdi. Google, YouTube, Gmail ve diğer hizmetlerde yaşanan kesintilerin bölgesel altyapı sorunlarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

GOOGLE NE ZAMAN DÜZELDİ?

Yaklaşık bir saat süren erişim kesintisinin ardından, Google servisleri yeniden kullanıma açıldı. YouTube, Gmail, Google Drive ve Google Arama gibi temel hizmetlerde yaşanan erişim problemleri, kullanıcılar arasında büyük merak uyandırmıştı. Sorunun ardından sosyal medya platformlarında "Google çöktü mü?" sorusu kısa sürede gündeme oturdu. Özellikle Avrupa'nın doğu kesimlerinde yoğun şekilde hissedilen bu kesinti süresince kullanıcılar hizmetlere erişim sağlayamadı. Ancak teknik ekiplerin müdahalesi sonrası sorun giderildi ve şu anda Google servislerine sorunsuz şekilde erişilebiliyor. Gelişmeler oldukça resmi açıklamalar ve teknik detaylar da kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.

BAKAN YARDIMCISI SAYAN AÇIKLAMA YAPTI!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Google'da yaşanan erişim sorununun ardından sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Sayan, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız." ifadelerine yer verdi. Açıklama, dijital altyapıların dışa bağımlılığını azaltma hedefinin bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu.