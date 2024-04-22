İklim Değişikliği ( Dünya Günü ) anlam ve önemi için Google tarafından doodle hazırlanıyor. Ziyaretçilerine sürpriz bir şekilde şaşırtan Google, 2024 Artık Gün farkındalık oluşturmak için doodle ekranına taşıdı. Google tarafından, geleneksel olarak yapılan özel ve anlamlı günlerde doodle hazırlıyor. İklim değişikliği nedir, nasıl olur ve sonuçları nelerdir merak ediliyor. Küresel ısınma ile birlikte iklimlerde yıllar geçtikçe değişkenlik gösteriyor. Google'da "Dünya Günü" doodle oldu! 22 Nisan Dünya Günü nedir, neden kutlanır? 22 Nisan ne oldu? Detaylar haberimizdedir...

GOOGLE'DA "DÜNYA GÜNÜ" DOODEL OLDU

"Her yılın 22 Nisan'ında olduğu gibi, Google, Dünya Günü'nü Doodle'la kutladı. Google, dikkat çekmek veya önemli bir tarihi günü anmak için arama motorunda Doodle çizimleri sunar. 1970 yılından beri kutlanan bu gün, iklim değişikliği farkındalığı çerçevesinde öne çıkıyor. '22 Nisan ne günü? İklim değişikliği nedir ve neden Doodle'da yer aldı? 22 Nisan Dünya Günü'nün anlamı nedir?' gibi sorular bu özel gün hakkında cevap arayanlar tarafından sıklıkla soruluyor.

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

22 Nisan Dünya Günü, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, uluslararası çapta kutlanan bir gündür.

Dünyanın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ilk olarka John McConnell tarafından San Francisco'da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında önerilmiştir. John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermişti. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir. Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD'nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. Başta Doodler ne animasyonlu ne de hyperlinkliydi; sadece konuyu açıklayan veya tatil selamını ifade eden fare ile üzerine gelinen metin içeren görüntüleri. İlk animasyonlu Doodle, Ocak 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır ve ilk etkileşimli Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.