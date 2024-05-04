Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 137. yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı her Cumartesi günü TRT 1'de ekranlara geliyor. TRT 1 canlı izlemek isteyenler Gönül Dağı canlı izle! Gönül Dağı 137. yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, TRT 1 Gönül Dağı canlı nereden izlenir? İşte Gönül Dağı TRT 1 canlı izle linki haberimizde...

GÖNÜL DAĞI CANLI İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümüyle saat 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda. TRT 1 kanalının canlı izleme linki için buraya tıklayınız.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner, gördüğü rüyaların etkisiyle Selma'yı kaybetme duygusu yaşamaya devam eder. Amcaoğullarıyla deprem aleti için tam gaz çalışmaya devam eder. Selma Taner'in korkusu için endişelenir. Selma, Taner'i nereye gitmeye ikna edecektir?

Jandarma Mevsim'i eski nişanlısıyla ilgili uyarır. Mevsim ne yapacağını bilemezken Selma bu süreçte ona destek verir. Selma ve Mevsim'in başına neler gelecektir?

Selami, kurduğu derneğin hayrına ilk düğün organizasyonunun masraflarını üstleneceğini söyler. Hüseyin ve Selami kendilerini beklemedikleri bir işte bulurlar. İkilinin macerası nasıl olacaktır?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selma, hastanede ameliyata alınır. Taner kazaya sebep olan Ufuk'un peşine düşer. Amcaoğulları Taner'in hastanede olmadığını geç fark ederler. Ufuk'u yakalayan Taner'i kim durduracaktır? Mevsim, Selma ve Seyfettin'in başına gelenlerden dolayı vicdan azabı çeker. Seyfettin'e veda ederek tayin başvurusunda bulunmaya karar verir. Mevsim'e kim engel olacaktır? Kaya Ailesi, Ali'den Selma'nın kritik durumunu gizler. Ali, Selma'yla ilgili gerçekleri öğrendiğinde nasıl bir tepki verecektir?