Üye Girişi
Haberler

Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 137. yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT 1 kanalında yayınlanan beğenilen yapım Gönül Dağı yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Gönül Dağı dizisini canlı izlemek isteyen seyirciler, Gönül Dağı canlı izle! Gönül Dağı 137. yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, TRT 1 Gönül Dağı canlı nereden izlenir? İşte Gönül Dağı TRT 1 canlı izle linki!

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı her Cumartesi günü TRT 1'de ekranlara geliyor. TRT 1 canlı izlemek isteyenler Gönül Dağı canlı izle! Gönül Dağı 137. yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, TRT 1 Gönül Dağı canlı nereden izlenir? İşte Gönül Dağı TRT 1 canlı izle linki haberimizde...

GÖNÜL DAĞI CANLI İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümüyle saat 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda. TRT 1 kanalının canlı izleme linki için buraya tıklayınız.

Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 137. yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner, gördüğü rüyaların etkisiyle Selma'yı kaybetme duygusu yaşamaya devam eder. Amcaoğullarıyla deprem aleti için tam gaz çalışmaya devam eder. Selma Taner'in korkusu için endişelenir. Selma, Taner'i nereye gitmeye ikna edecektir?

Jandarma Mevsim'i eski nişanlısıyla ilgili uyarır. Mevsim ne yapacağını bilemezken Selma bu süreçte ona destek verir. Selma ve Mevsim'in başına neler gelecektir?

Selami, kurduğu derneğin hayrına ilk düğün organizasyonunun masraflarını üstleneceğini söyler. Hüseyin ve Selami kendilerini beklemedikleri bir işte bulurlar. İkilinin macerası nasıl olacaktır?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selma, hastanede ameliyata alınır. Taner kazaya sebep olan Ufuk'un peşine düşer. Amcaoğulları Taner'in hastanede olmadığını geç fark ederler. Ufuk'u yakalayan Taner'i kim durduracaktır? Mevsim, Selma ve Seyfettin'in başına gelenlerden dolayı vicdan azabı çeker. Seyfettin'e veda ederek tayin başvurusunda bulunmaya karar verir. Mevsim'e kim engel olacaktır? Kaya Ailesi, Ali'den Selma'nın kritik durumunu gizler. Ali, Selma'yla ilgili gerçekleri öğrendiğinde nasıl bir tepki verecektir?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Gönül Dağı Trt Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 137. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Benzine ve motorine indirim gelecek! SON DAKİKA! Akaryakıta indirim var mı, ne zaman? Hull City play-off'a kaldı mı, kaçıncı oldu? Hull City Premier Lig'e çıkar mı? Zaniola Galatasaray'a dönecek mi? Aston Villa Zaniola'nın bonservisini aldı mı, alacak mı? Samsunspor Trabzonspor maçı CANLI izle! 4 Mayıs Samsunspor TS maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kayserispor Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! 4 Mayıs Kayserispor F.Karagümrük maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Real Madrid Cadiz maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Cadiz maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Real Madrid Cadiz maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! R.Madrid Cadiz maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Real Madrid Cadiz maçı CANLI izle! 4 Mayıs R.Madrid Cadiz maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 4-5 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 4-5 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title