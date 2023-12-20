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Gökçe Gökçen evli mi? Gökçe Gökçen eşi, sevgilisi kim?

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Siyaset gündemine dair yorumları ile sık sık dikkat çeken Gökçe Gökçen evli mi? Merak edilmekte ve internet üzerinde birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Gökçe Gökçen evli mi? Gökçe Gökçen eşi, sevgilisi kim?

Gökçe Gökçen evli mi? Sorusu, zaman zaman Gökçe Gökçen hakkında merak edilmekte olan sorular arasında yerini alıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili olarak bilinmekte olan ismin medeni hali araştırılıyor. Gökçe Gökçen, bugün de yaptığı yorumlar ve dile getirdiği tespitlerle sosyal medyanın gündemine yerleşti. Gökçe Gökçen evli mi? Sorusu, yapılan açıklamaların ardından merak konusu oluyor. Peki, Gökçe Gökçen evli mi? Gökçe Gökçen eşi, sevgilisi kim?

GÖKÇE GÖKÇEN EVLİ Mİ?

Gökçe Gökçen'in medeni durumuna ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. Gökçen Gökçe, 24 Eylül 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu ve 30 yaşındadır. Gökçe Gökçen, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Eğitim hayatı sırasında İngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkelerde, dil eğitimi için bulundu. Belçika'da Erasmus programına katılan Gökçe, Fransa'da Strasburg Üniversitesi'nde İnsan Hakları yüksek lisans dersleri aldı. İngilizce ve Fransızcayı iyi derecede ve İtalyancayı başlangıç düzeyinde bilen Gökçen, Yüksek Lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İnsan Hakları Hukuku programında "Fransa'da Olağanüstü Hal" konulu teziyle tamamladı. 2016 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışan Gökçen, Fransa'da Montpellier Üniversitesi'nde konuk araştırmacı olarak da bulundu.

Gökçe Gökçen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2010 yılında referandum çalışmaları sırasında katıldı ve 2010-2014 yılları arasında CHP Bakırköy Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Bu sürede hem yerelde, hem de gençlik kolları genel merkezinin görevlendirmesiyle uluslararası alanda çalışmalara katıldı. 2011 yılında gençlik kollarının yeni anayasa konusundaki önerilerini derleyen yerel komisyonda aktif olarak görev aldı. 2015 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Tüzük Komisyonunda yer aldı ve CHP Gençlik Kolları'nın tüzük önerileri konusunda çalıştı.

2013 yılında CHP Gençlik Kollarını temsilen ilk uluslararası görevini Litvanya'da yerine getiren Gökçen, 2014 yılında CHP Gençlik Kolları Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı görevine getirildi. Gökçe Gökçen; bu sırada Almanya, Fransa, Belçika, Letonya, İtalya gibi birçok ülkede toplantılara katılarak sunumlar ve uluslararası eylemler yaptı ve 2015'te İsviçre'de yapılan kongrede Avrupalı Genç Sosyalistler (Young European Socialists - YES) Başkan Yardımcısı seçildi. Avrupa'da sosyalist ve sosyal demokrat partilerin gençlik örgütlerinin çatı kuruluşu olan Avrupalı Genç Sosyalistlerde dış ilişkiler ve feminizm alanında iki yıl görev yapan Gökçen, YES'i Gürcistan, Lübnan ve Yunanistan'da temsil etti.

Aynı zamanda Galatasaraylılar Derneği, SODEV ve Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği üyesi olan Gökçe Gökçen, Cumhuriyet Halk Partisi 36. Olağan Kurultayında Parti Meclisi üyesi seçilmiş, 10 Ağustos 2018 tarihinde ise CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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