Oyuncu Gizem Karaca hamile olduğunu doğruladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 15 haftalık hamile olduğunu duyuran Karaca, belirginleşen karnıyla fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Gizem Karaca'nın hamile olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Gizem Karaca hamile mi? Gizem Karaca'nın eşi kim? Detaylar haberimizde...

GİZEM KARACA HAMİLE Mİ?

Gizem Karaca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda hamile olduğunu duyurdu. Karaca, "Hayatım boyunca Kilo alma Gizem! Projeye iyi hazırlanmalısın. Fit kalmalısın. Selülit oluşmasın aman. Cildin parlasın. Saçın uzamıyormu? Onu yeme bunu içme... VB... Peki şu an? Hiçbiri umrumda değil. En güzel, keyfli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum. Nerede benim kaymaklı peynir tatlım, yani ben değil de civcivin canı çekiyor hep." ifadelerini kullandı.

GİZEM KARACA'NIN EŞİ KİM?

2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen Gizem Karaca, evliliğinin ardından İzmir'e yerleşerek doğayla iç içe bir yaşam sürmeye başlamıştı. Son dönemde setlerden uzak kalan ve gelen projeleri reddeden Karaca'nın, hamileliği nedeniyle oyunculuğa ara verdiği belirtiliyor.