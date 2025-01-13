Üye Girişi
Haberler
Gözler bugün Erdoğan'ın vereceği müjdelerde! İlk ipuçları gelmeye başladı

Gözler bugün vereceği müjdelerde! İşte ilk ipuçları
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"

Gizem Karaca hamile mi? Gizem Karaca'nın eşi kim?

Gizem Karaca hamile mi? Gizem Karaca'nın eşi kim?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güzel oyuncu Gizem Karaca'nın hamile olduğu iddiaları gündeme geliyor. 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen Gizem Karaca, evliliğinin ardından İzmir'e yerleşerek doğayla iç içe bir yaşam sürmeye başlamıştı. Peki, Gizem Karaca hamile mi? Gizem Karaca'nın eşi kim?

Oyuncu Gizem Karaca hamile olduğunu doğruladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 15 haftalık hamile olduğunu duyuran Karaca, belirginleşen karnıyla fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Gizem Karaca'nın hamile olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Gizem Karaca hamile mi? Gizem Karaca'nın eşi kim? Detaylar haberimizde...

GİZEM KARACA HAMİLE Mİ?

Gizem Karaca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda hamile olduğunu duyurdu. Karaca, "Hayatım boyunca Kilo alma Gizem! Projeye iyi hazırlanmalısın. Fit kalmalısın. Selülit oluşmasın aman. Cildin parlasın. Saçın uzamıyormu? Onu yeme bunu içme... VB... Peki şu an? Hiçbiri umrumda değil. En güzel, keyfli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum. Nerede benim kaymaklı peynir tatlım, yani ben değil de civcivin canı çekiyor hep." ifadelerini kullandı.

Gizem Karaca hamile mi?

GİZEM KARACA'NIN EŞİ KİM?

2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen Gizem Karaca, evliliğinin ardından İzmir'e yerleşerek doğayla iç içe bir yaşam sürmeye başlamıştı. Son dönemde setlerden uzak kalan ve gelen projeleri reddeden Karaca'nın, hamileliği nedeniyle oyunculuğa ara verdiği belirtiliyor.

Gizem Karaca hamile mi?

Gizem Karaca hamile mi?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

35 yaşında futbolu bıraktı
img

İsrailli bakandan 1 milyon Yahudi'ye gasp çağrısı
img

Cayır cayır yanan Kaliforniya'da çekilen görüntü "Yok artık" dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

MİT hain saldırının failini yakaladı
Yenidoğan Çetesi davasında 2. duruşma! İlker Gönen'in avukatı, savcının dosyadan el çektirilmesini istedi

Mahkemede ilginç diyalog! Avukattan gelen talep duruşmaya ara verdirdi
Kocasının bıçaklayan genç kadın, olayın mide bulandıran sebebini gözyaşlarıyla anlattı

Kocasını bıçaklamıştı, olayın ardından mide bulandıran bir neden çıktı
Bakan Işıkhan: İhtiyaç olursa asgari ücrete temmuz ayında iyileştirme yaparız

Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi
Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi

Son Dakika Haberleri

Gizem Karaca hamile mi? Gizem Karaca'nın eşi kim? Ayşe Barım olayı nasıl başladı? Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya olayında son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeler ne? HALKA ARZ SONUÇLARI | EGEYAPI halka arz sonuçları açıklandı mı? Ege Yapı kaç lot verdi? BARAJ DOLULUK ORANI 13 OCAK | İstanbul'da yağışlar barajları ne kadar doldurdu? YHT biletleri ne kadar, kaç TL oldu? 2025 YHT biletlerine zam geldi mi? Eyyâm-ı biyd orucu 2025 ne zaman, kaç gün tutulur? Hicri ayın 13, 14 ve 15. günü hangi tarihe denk geliyor? HALKA ARZ SONUÇLARI | Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı? GLRMK kaç lot verdi? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı! Kızıl Goncalar neden yok? 13 Ocak Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? NOW TV yayın akışı!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.