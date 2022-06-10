GES nedir? GES açılımı nedir? Gelire Endeksli Senet (GES) ne demek? Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ne işe yarar? - Haberler

GES nedir, sorusu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması ile gündeme geldi. Ekonomide alınan yeni tedbirleri duyuran Hazine ve Maliye Bakanlığı, başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemdeki bazı ekonomi başlıklarında Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde atılacak yeni adımı açıkladı. Buna göre; gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) çıkarılıyor ve talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022'den itibaren başlıyor. Peki, GES nedir, ne demek açılımı ne? GES nedir? GES açılımı nedir? Gelire Endeksli Senet (GES) ne demek? Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ne işe yarar? İşte detaylar haberimizde...

GES NEDİR, AÇILIMI NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan kararların ardından GES gündeme geldi. GES'in açılımı ise Gelire Endeksli Senetler demektir.

GES NEDİR?

Gelire Endeksli Senetler ile getirisi devlet gelirleriyle ilişkilendirilen bir yatırım aracı yaratılmış olmaktadır. Söz konusu senetlere uygulanacak asgari kupon ödeme garantisi sayesinde yatırımcının gelir payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olmaktadır. Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında TPAO, DMO, DHMİ ve KIYEM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık ve altı aylık hasılat paylarının toplamı esas alınmaktadır. Gerçekleşen gelir tahsilatının bütçede açıklanan azami tutarların üzerlerinde olması durumunda yatırımcılara söz konusu azami tutar karşılıkları esas alınarak ödeme yapılır.

GELİRE ENDEKSLİ SENET İHRACI KOŞULLARI AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığından, yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bakanlığımızca, yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının

genişletilmesi ve yatırımcıların Türk Lirası cinsi varlıklara yönelimlerini teşvik etmek amacıyla gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) ihraç edilecektir. Bu çerçevede, Türkiye genelinde 15 Haziran – 22 Haziran 2022 tarihleri arasında, GES ihracına ilişkin talep toplama işlemleri gerçekleştirilecektir.

Söz konusu senet, yalnızca gerçek kişilere ihraç edilecek olup talep toplama işlemleri ile kupon ve anapara ödemeleri aşağıdaki bankaların şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

1) T.C. Ziraat Bankası AŞ.

2) T. Halk Bankası AŞ.

3) T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Senetler için asgari talep tutarı 1.000 TL olup 1 TL'nin katları şeklinde ihraç edilecektir. Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran 2022 Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır."

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir. Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.

Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'ler, ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir. Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır.

Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir.

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