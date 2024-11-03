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Germencik kaymakamı kim oldu? Yeni Germencik kaymakamı Sultan Doğru kimdir?

Germencik kaymakamı kim oldu? Yeni Germencik kaymakamı Sultan Doğru kimdir?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 121 ilçeye yeni kaymakam atandı. Peki, Germencik kaymakamı kim oldu? Yeni Germencik kaymakamı Sultan Doğru kimdir?

Kaymakam atamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 121 ilçeye yeni kaymakam atandı. Peki, Germencik kaymakamı kim oldu? Yeni Germencik kaymakamı Sultan Doğru kimdir?

KAYMAKAM KİMDİR, GÖREVLERİ NELERDİR?

Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat (Dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat hariç) kaymakamın emri altındadır.

Germencik KAYMAKAMI KİM OLDU?

İşte, yeni Germencik kaymakamı kararnamesi:

Germencik kaymakamı kim oldu? Yeni Germencik kaymakamı Sultan Doğru kimdir?

Germencik kaymakamı kim oldu? Yeni Germencik kaymakamı Sultan Doğru kimdir?

Germencik kaymakamı kim oldu? Yeni Germencik kaymakamı Sultan Doğru kimdir?

Germencik kaymakamı kim oldu? Yeni Germencik kaymakamı Sultan Doğru kimdir?

Germencik kaymakamı kim oldu? Yeni Germencik kaymakamı Sultan Doğru kimdir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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