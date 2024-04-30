Fransız aktör Gerard Depardieu'nun cinsel saldırı suçlamalarına ilişkin soruşturma yürütülüyor. Asteriks ve Oburiks yıldızı Gerard Depardieu kimdir ve neden gözaltına alındığı araştırılıyor. Depardieu daha önce de birçok cinsel saldırı suçlamasıyla gündeme gelmişti. Gerard Depardieu kimdir? Gerard Depardieu neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizdedir…

GERARD DEPARDIEU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Fransız basınında yer alan haberlere göre, 2012 ve 2014'teki film çekimleri esnasında iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları üzerine ifadeye çağırılan 75 yaşındaki Depardieu, Paris polisi tarafından gözaltına alındı.Depardieu, oyuncu Charlotte Arnould'un şikayeti üzerine 2020'de "tecavüz" ve "cinsel saldırı" ile suçlanmıştı. Depardieu'yu 2007'de bir film çekimi sırasında kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan oyuncu Helene Darras'ın şikayeti ise zaman aşımı nedeniyle reddedilmişti. Hakkında çok sayıda cinsel saldırı suçlaması bulunan Depardieu, Ekim 2023'te Le Figaro'da yayımlanan açık mektubunda hakkındaki iddiaları reddederek "Asla ve asla bir kadını taciz etmedim" ifadesini kullanmıştı.

Gerard Depardieu

GERARD DEPARDIEU KİMDİR?

Gerard Xavier Marcel Depardieu, 27 Aralık 1948 yılında doğdu. Oscar'a aday gösterilmiş, Altın Küre Ödülü sahibi Fransız oyuncu.

Depardieu Chateauroux, Indre'de, Anne Jeanne Josèphe Eliette ile metal işçisi olan René Maxime Lionel Depardieu'nün altı çocuğundan üçüncüsü olarak dünyaya geldi. Konuşma bozukluğu sebebiyle okulda yaşadığı sorunlar sonucunda dengesiz ve uyumsuz olarak nitelendirildi. On üç yaşından itibaren matbaacılık eğitimi görmeye başladı ancak eğitimini tamamlamadı.

1964'te, oyunculuk öğrenimi gören Michel Pilorgé ile Paris'e gitti. Burada izlediği bir Molière oyunu sonrasında oyuncu olmaya karar verdi. Théâtre National Populaire'de aldığı ücretsiz derslerden sonra, 1966'da Jean-Laurent Cochet'nin yönettiği École d'art dramatique'i bitirdi. Buradaki öğrenimi sırasındaki arkadaşlarından biri Claude Jade'di.

Depadieu, yönetmen Claude Regy'nin vasıtasıyla, yönetmen ve senarist Marguerite Duras ile tanıştı ve birkaç yıl içinde onunla birlikte dört film çevirdi. Bu filmlerden Nathalie Granger (1971) ve Les Valseuses (1973), Depardieu'nün tanınmasını sağladı.

1980'lerde Depadieu, önde gelen Fransız aktörlerden biri oldu. François Truffaut'nun La Femme d'à coté filmindeki oyunculuğu ile bilinirliği arttı. İlk César Ödülü'nü Le Dernier Métro filmindeki rolüyle kazandı. 1985 civarında genç Patricia Kaas'ı keşfetmese de en azından kariyerine başlaması için cesaretlendirdi. 1990'ların başından itibaren, Jean Reno ile birlikte uluslararası prodüksiyonlarda kendini kanıtlayan ender Fransız aktörlerden biri oldu.

Depardieu'nün en önemli işleri arasında arasında komedi oyuncusu Pierre Richard ile birlikte oynadığı, La Chèvre (1981), Les Compères (1983) ve Les Fugitifs (1986) filmlerinden oluşan komedi filmi serisi de bulunmaktadır.

Ödüller

Depardieu 1981 ve 1991'de iki defa Başrolde En İyi Erkek Oyuncu César Ödülü'ne aday gösterildi ve ikisinde de kazandı. 1990'da ise Cyrano de Bergerac filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.

1981: Başrolde En İyi Erkek Oyuncu César Ödülü - Le Dernier Metro

1985: Venedik Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü - Police

1990: Cannes Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü - Cyrano de Bergerac

1991: Başrolde En İyi Erkek Oyuncu César Ödülü]' - Cyrano de Bergerac

1991: En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi (Sinema) - Green Card

1997: Venedik Film Festivali Altın Aslan Onur Ödülü - başarılı kariyer

2006: Moskova Uluslararası Film Festivali Stanislavsky Ödülü - üstün oyunculuk kariyeri