Girne'de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan Filo Jet yolcu gemisinin tüm bölümlerine ulaşıldığını, ancak yeni bir naaşa rastlanmadığını açıkladı. 30 Ağustos'ta yaşanan faciada 15 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise hala kayıp.

GEMİNİN TÜM BÖLÜMLERİ TARANDI

Üstel, yaklaşık 554 metre derinlikteki batık gemide yürütülen çalışmalarda geminin tüm alanlarına ulaşıldığını bildirdi. Yapılan taramalarda başka bir naaşa rastlanmadı. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

GİRNE'DEN TAŞUCU'NA GİDERKEN BATTI

Filo Denizcilik'e ait Filo Jet adlı hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos 2026 Pazar günü Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere yola çıktı. Gemi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra yaklaşık 4 deniz mili açıkta su almaya başladı. Geri dönmeye çalışan gemi kısa sürede battı. Gemide 267 yolcu ve mürettebat vardı, 239 kişi kurtarıldı.

CAN KAYBI 15'E YÜKSELDİ

Kazanın ardından 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, kayıp sayısı 20 olarak açıklanmıştı. Batık gemide yürütülen çalışmalarla bu sayılar değişti:

5 Eylül: can kaybı 13'e yükseldi.

19 Eylül: ölü sayısı 15'e çıktı, kayıp sayısı 13'e düştü.

Üstel, çıkarılan naaşların yüz taraması ve DNA testiyle kimliklendirildikten sonra ailelere teslim edildiğini açıklamıştı.

TÜRKİYE'NİN GEMİLERİ DEVREDE

Kurtarma çalışmalarına sahil güvenlik birimleri, askeri gemiler, hava araçları ve sivil tekneler katıldı. Türkiye'den gelen dalgıçlar da çalışmalara destek verdi. Türkiye'nin "Işın" ve "Alemdar" arama-kurtarma gemileri batık bölgede 24 saat esasına göre çalıştı. KKTC'de 31 Ağustos'ta 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

"SİLİKON VE YAPIŞTIRICIYLA ONARILMIŞ"

Soruşturma kapsamında kaptan ve mürettebat da dahil 9 kişi 31 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Şüpheliler "dikkatsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla yargılanıyor. Tutuklu şüpheliler bugün 5. kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Polisin mahkemede anlattıklarına göre:

Geminin baş kısmındaki "bodoslama" bölümü tersane yerine Girne Limanı'nda boya, silikon ve iki bileşenli yapıştırıcıyla onarıldı.

Onarım Limanlar Dairesi'ne bildirilmedi. Bildirilmiş olsaydı geminin sefer izni verilmeyecekti.

Mahkeme, şüphelilerin tutukluluk süresini 7 gün uzattı. Adliye önünde toplanan aileler, şirket sahiplerinin de yargılanmasını istedi.