Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs! Yolcular 8 hafta karantinada kalacak

Cape Verde açıklarında mahsur kalan MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan ölümcül hantavirüs salgını dünya gündemine oturdu. Salgında şu ana kadar 3 yolcu hayatını kaybederken, en az 7 kişinin de enfekte olduğu açıklandı. Uzmanlar, gemide bulunan yolcuların 8 haftaya kadar karantinada kalabileceği uyarısında bulundu.

GEMİDE PANİK YAŞANIYOR

ABD’li acil tıp uzmanı Dr. Sampson Davis, yolcuların büyük ihtimalle kabinlerinde izole edildiğini belirterek, “Karantina süreci sekiz haftaya kadar uzayabilir. Virüs hızlı başlayabiliyor ancak etkisini göstermesi haftalar sürebiliyor” dedi.

ÖLÜMCÜL ANDES VİRÜSÜ ŞÜPHESİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgının insanlar arasında bulaşabilen nadir Andes virüsünden kaynaklanabileceğini açıkladı. Yüzde 40’a kadar ölüm oranına sahip olduğu belirtilen virüsün, normal hantavirüs türlerinden farklı olarak insandan insana bulaşabildiği ifade edildi. Uzmanların dikkatini çeken en önemli detay ise gemide kemirgen izine rastlanmaması oldu. Bu durum, virüsün insanlar arasında yayılmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

TIBBİ EKİPLER GEMİYE ÇIKTI

Cape Verde açıklarında demirleyen gemiye sağlık ekipleri çıkarma yaptı. DSÖ yetkilileri, enfekte olduğu belirlenen iki mürettebatın tedavi altına alındığını ve semptom gösteren diğer yolcuların test edildiğini açıkladı.

“AKCİĞERLERİ SIVIYLA DOLDURABİLİR”

South Shore Health Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü Dr. Todd Ellerin, virüsün ilk etapta grip benzeri belirtiler gösterebildiğini ancak kısa sürede ölümcül hale dönüşebileceğini söyledi. Ellerin, “Virüs çok hızlı şekilde kalp ve akciğerleri etkileyebilir. Akciğerler sıvıyla dolabilir ve ölümcül zatürre gelişebilir” ifadelerini kullandı.

YOLCULARIN KARAYA ÇIKARILMASI PLANLANIYOR

Uzmanlar, yaklaşık 150 yolcunun gemiden tahliye edilerek karadaki bir karantina merkezine alınmasının en doğru seçenek olduğunu belirtti. Ancak bunun için öncelikle bir ülkenin gemiye liman izni vermesi gerekiyor. Cape Verde yönetiminin geminin limana yanaşmasına izin vermemesinin ardından DSÖ, MV Hondius’un İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’na yanaşması için izin verildiğini duyurdu. İspanyol yetkililer ise henüz resmi doğrulama yapmadı.

“YENİ PANDEMİ OLMAYACAK”

Uzmanlar, salgının korkutucu boyutuna rağmen bunun yeni bir pandemiye dönüşme riskinin düşük olduğunu vurguladı. Andes virüsünün yayılması için uzun süreli yakın temas gerektiği belirtildi. Dr. Ellerin, “Bu kesinlikle yeni bir pandemi olmayacak. Genel halkın panik yapmasına gerek yok” dedi.

GEMİDE PSİKOLOJİK ÇÖKÜŞ ENDİŞESİ

Uzmanlar, haftalardır gemide mahsur kalan yolcuların ciddi psikolojik baskı altında olduğunu da belirtti. Dr. Davis, “İnsanlar büyük stres ve travma yaşıyor. Karaya çıkarılmaları hem fiziksel hem ruhsal açıdan çok önemli” ifadelerini kullandı. Geminin işletmecisi Oceanwide Expeditions ise yolcuların durumunun “genel olarak sakin” olduğunu açıkladı. Yolcuların yemeklerini kabinlerinde alabildiği ve dış güverteleri sınırlı şekilde kullanabildiği belirtildi.

“TEKRAR YAŞANABİLİR” UYARISI

Uzmanlar, yaşananların kruvaziyer sektörü için ciddi bir uyarı olduğunu söyledi. Dr. Davis, “Bir kez olduysa tekrar yaşanabilir” derken, kruvaziyer yazarı David Yeskel ise modern gemilerde hijyen standartlarının yüksek olduğunu ve olayın rezervasyonlar üzerinde kalıcı etki yaratmasını beklemediğini ifade etti.