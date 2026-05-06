Aziz Yıldırım'ın kızından babasının adaylığı sonrası bomba paylaşım

Fenerbahçe’de seçim heyecanı resmen başladı. Aziz Yıldırım, seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

“120. YIL İÇİN ADAYIM”

Yıldırım yaptığı açıklamada, “ Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na adayım” ifadelerini kullandı.

DİĞER ADAYLARA ÇAĞRI YAPTI

Tecrübeli isim açıklamasında, başkan adaylığı gündemde olan Barış Göktürk ve Hakan Safi’ye de çağrıda bulunarak, “Benimle beraber olmayı teklif ediyorum” dedi.

YAZ YILDIRIM’DAN PAYLAŞIM GELDİ

Aziz Yıldırım’ın adaylığını duyurmasının ardından kızı Yaz Yıldırım’ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Yaz Yıldırım, “Yeniden başlıyoruz” mesajını paylaşarak kısa sürede gündem oldu.

CAMİADA HEYECAN YARATTI

Aziz Yıldırım’ın adaylığını açıklaması sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırırken, seçim sürecinin daha da hareketlenmesi bekleniyor.